पंडवानी की महान कलाकार तीजन बाई की तबीयत नाजुक, AIIMS रायपुर में भर्ती, सेहत को लेकर बड़ा अपडेट आया सामने

Teejan Bai Health Update: पद्म विभूषण से सम्मानित और छत्तीसगढ़ की मशहूर पंडवानी लोक गायिका डॉ. तीजन बाई को अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद रायपुर की AIIMS में भर्ती कराया गया है. उनकी हालत गंभीर होने के कारण, उन्हें तुरंत ICU में शिफ़्ट कर दिया गया.

डॉक्टरों की एक टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही है. हालांकि, इलाज शुरू होने के बाद, अब उनकी हालत में सुधार बताया जा रहा है और वे खतरे से बाहर हैं. जहां शुरुआती खबरों ने उनके प्रशंसकों के बीच चिंता पैदा कर दी थी, वहीं उनके ठीक होने से जुड़ी बाद की खबरों ने राहत की सांस दी है.

तीजन बाई की अचानक बिगड़ी तबीयत

तीजन बाई को बुधवार देर रात AIIMS, रायपुर के MICU में भर्ती कराया गया. अस्पताल पहुंचने पर उनकी हालत काफ़ी गंभीर थी, जिसके चलते उन्हें तुरंत इंटेंसिव केयर यूनिट (ICU) में रखना जरूरी हो गया. डॉक्टरों ने तुरंत जाँच शुरू की और इलाज शुरू कर दिया. विस्तृत मेडिकल जांच में पता चला कि तीजन बाई के फेफड़ों में पानी जमा हो गया था.

इसके अलावा, उन्हें निमोनिया भी पाया गया. डॉक्टरों ने बताया कि उनका ब्लड प्रेशर भी काफ़ी कम था, जिससे उनकी हालत की गंभीरता और बढ़ गई थी. वह AIIMS, रायपुर में डॉक्टरों की एक विशेषज्ञ टीम की देखरेख में अपना इलाज करवा रही हैं, और उनके स्वास्थ्य पर चौबीसों घंटे नजर रखी जा रही है. उनकी हालत अभी स्थिर है, और उम्मीद है कि वह पूरी तरह से ठीक होकर जल्द ही घर लौट आएंगी.

इलाज के बाद हालत में सुधार

तीजन बाई की बहू, वेणु देशमुख ने पुष्टि की कि अस्पताल में समय पर पहुंचने और डॉक्टरों द्वारा तुरंत इलाज शुरू करने की वजह से अब उनकी हालत में सुधार हुआ है. हालांकि वे अभी खतरे से बाहर हैं, फिर भी डॉक्टर उनकी ज़्यादा उम्र को देखते हुए पूरी सावधानी बरत रहे हैं और उन्हें लगातार अपनी निगरानी में रखे हुए हैं.

तीजन बाई की बिगड़ती तबीयत की खबर ने उनके परिवार और प्रशंसकों के बीच चिंता का माहौल पैदा कर दिया था. हालांकि, अब जब उनके स्वास्थ्य में सुधार की खबरें आ रही हैं, तो सभी ने राहत की सांस ली है और उनके जल्द ठीक होने की प्रार्थना कर रहे हैं.

पंडवानी को दिलाई अंतरराष्ट्रीय पहचान

तीजन बाई को छत्तीसगढ़ की लोक परंपराओं का जीता-जागता प्रतीक माना जाता है. उन्होंने भारत और विदेश, दोनों जगहों पर पंडवानी कला को लोकप्रिय बनाने में अहम भूमिका निभाई है. वे महाभारत की कहानियों को अपने अनोखे अंदाज में सुनाने के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं.

कला के क्षेत्र में उनके अमूल्य योगदान को देखते हुए, तीजन बाई को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से नवाज़ा गया है. उन्हें 1988 में ‘पद्म श्री’, 1995 में ‘संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार’ और 2019 में ‘पद्म विभूषण’ से सम्मानित किया गया. उनकी कला ने भारतीय लोक संस्कृति को वैश्विक पहचान दिलाई है.