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छत्तीसगढ़ में कब्रों से छेड़छाड़, गायब हो रहे बच्चों के शव के सिर, पुलिस पर लग रहा ये आरोप

Chhattisgarh Crime News: छत्तीसगढ़ के बालोद में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां कब्रिस्तान में दफन बच्चे के शव से सिर गायब हो गया. इसके बाद एक महिला की कब्र से भी छेड़छाड़ की गई.

By: Deepika Pandey | Last Updated: May 26, 2026 6:01:30 PM IST

बालोद में कब्रों से छेड़छाड़
बालोद में कब्रों से छेड़छाड़


Chhattisgarh Crime News: छत्तीसगढ़ में बालोद जिले के गुंडरदेही से एक हैरान करने वाली एक खबर सामने आई है. यहां कब्र के अंदर दफन बच्चे के शव का सिर गायब हो गया. इसके बाद महिला की कब्र से भी छेड़छाड़ की बात सामने आई है. इसके कारण ग्रामीणों में डर और आक्रोश देखने को मिल रहा है. दरअसल, रनचिरई में हल्दी चौकी क्षेत्र के माहुद/बी गांव में कब्रों से छेड़छाड़ की खबर सामने आई हैं. इससके कारण बीते दिन  14 वाहनों में सवार होकर ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई. साथ ही प्रशासन के खिलाफ  भी नाराजगी जाहिर की. 

बच्चे के शव का सिर गायब

ग्रामीणों ने इस बारे में बताया कि कुछ महीने पहले कब्र में दफन एक मासूम बच्चे की कब्र खोदकर उसके शव से सिर गायब कर दिया गया था. इसके बाद गांव में दहशत का माहौल देखने को मिला. हाल ही में गांव की एक महिला की कब्र से भी छेड़छाड़ हुई, जिसके बाद विवाद और बढ़ गया. वहीं ग्रामीणों का कहना है कि इस तरह की घटनाओं के पीछे जादू-टोना हो सकता है. लोगों का कहना है कि कोई जादू-टोना करने के लिए कब्रों से छेड़छाड़ कर रहा है.

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प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी

सोमवार को ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे और इस बारे में शिकायत की. उन्होंने कहा कि वे पहले भी शिकायत कर चुके हैं लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है. उन्होंने कलेक्टर ऑफिस में प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और इस मामले में जल्द कार्रवाई की मांग की. उन्होंने कहा कि अगर इस मामले में जल्दी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा. वहीं अधिकारियों ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया है कि वे इस मामले में निष्पक्ष और उचित कार्रवाई करेंगे. 

वापसी के दौरान हंगामा

वहीं वापसी के दौरान यातायात पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प हो गई. ट्रैक्टर में लोगों के सफर करने के कारण यातायात पुलिस ने उन्हें रोक लिया. इसके कारण ग्रामीण नाराज हो गए. वे सभी सड़क पर बैठकर प्रदर्शन करने लगे. मौका पाकर पुलिस अधिकारी वहां पहुंचे और ग्रामीणों को समझाकर वापस भेजा. वहीं यातायात पुलिस ने उन्हें चेतावनी देकर छोड़ दिया.

ये भी पढ़ें: पत्नी बनी कातिल! पहले प्रेमी संग मिलकर पति को उतारा मौत के घाट, शव दफन कर दर्ज कराई शिकायत

Tags: chhattisgarh news
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