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Chhattisgarh Crime: पति ने की गर्भवती पत्नी के साथ दरिंदगी, बेटी के सामने प्राइवेट पार्ट में डाल दिया लोहे का हेक्सॉ ब्लेड, फिर…

Surguja Crime: जानकारी के मुताबिक जिले के भिठीकला निवासी हीराबाई की शादी प्रदीप अगरिया से हुई थी. पारिवारिक विवाद के बाद उसने अपनी पत्नी को बेरहमी से पीटा. उसके बाद उसके प्राइवेट पार्ट में लोहे का धारदार औजार हेक्सॉ ब्लेड डाल दिया.

By: Hasnain Alam | Published: May 17, 2026 8:54:55 PM IST

सरगुजा पत्नी हत्याकांड
सरगुजा पत्नी हत्याकांड


Chhattisgarh Crime News: छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. पूरा मामला मणिपुर थाना क्षेत्र के भित्थिकला गांव का है, जहां बीते 14 मई को एक पति ने अपनी 23 साल की गर्भवती पत्नी के गुप्तांग में हेक्सॉ ब्लेड डालकर हत्या कर दी. पुलिस ने इस मामले में आरोपी पति प्रदीप अगरिया को रविवार को अंबिकापुर से गिरफ्तार कर लिया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है.

जानकारी के मुताबिक जिले के भिठीकला निवासी हीराबाई की शादी प्रदीप अगरिया से हुई थी. पारिवारिक विवाद के बाद उसने अपनी 3 महीने की गर्भवती पत्नी को बेरहमी से पीटा. उसके बाद उसके प्राइवेट पार्ट में लोहे का धारदार औजार हेक्सॉ ब्लेड डाल दिया. जब हीराबाई बेसुध हो गई, तो उसे बाइक पर बांधकर खुद अस्पताल लेकर गया. अस्पताल में भर्ती कराया और फिर वहां से भाग गया.

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डॉक्टरों को सुनाई झूठी कहानी

हॉस्पिटल में आरोपी पति ने कहा कि उसकी पत्नी सड़क हादसे में घायल हो गई है. आरोपी ने बताया कि वह पत्नी के साथ बाइक से अंबिकापुर गया था, जहां ट्रक ने उनको टक्कर मार दी, जिसमें पत्नी घायल हो गई. लेकिन, डॉक्टरों को उस पर शक हुआ तो वह शव को हॉस्पिटल में छोड़कर भाग गया. डॉक्टरों ने इलाज के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया. पति शव लेने नहीं पहुंचा, तो शव को पुलिस ने मॉर्च्युरी में रखवा दिया.

चार साल की बेटी के सामन दिया वारदात को अंजाम

बताया जा रहा है कि आरोपी ने जिस वक्त पत्नी की हत्या की, उस दौरान उसकी चार साल की बेटी मौजूद थी, जो पिता का जल्लाद रूप देखकर सहम गई. जब पुलिस घर पहुंची तो मासूम ने पिता की क्रूरता बयां कर दी. इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया. फिलहाल उसे जेल भेज दिया गया है.

वहीं शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी शारब पीने का आदि था, आए दिन नशे में बीवी के साथ मारपीट करता था. वारदात वाली रात भी वो शराब के नशे में था. पहले तो उसने बहस की, फिर पत्नी की हत्या कर दी.

Tags: chhattisgarh newshome-hero-pos-4Surguja News
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