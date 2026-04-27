Surajpur farmer protest: सूरजपुर में गन्ना किसानों-मजदूरों का आंदोलन तेज, केरता शक्कर कारखाना में तालाबंदी

Surajpur farmer protest: प्रतापपुर क्षेत्र स्थित केरता शक्कर कारखाना में गन्ना किसानों और मजदूरों के बकाया भुगतान को लेकर लंबे समय से चल रहा असंतोष अब आंदोलन में बदल गया है. प्रबंधन की उदासीनता और लगातार अनदेखी से आक्रोशित सैकड़ों किसानों और मजदूरों ने सोमवार को एकजुट होकर कारखाने में तालाबंदी कर दी. बताया जा रहा है कि गन्ना आपूर्ति करने वाले किसानों और कारखाने में कार्यरत मजदूरों का भुगतान लंबे समय से लंबित है. कई बार प्रबंधन से निवेदन और शांतिपूर्ण तरीके से समाधान की मांग की गई, लेकिन कोई ठोस पहल नहीं होने पर आखिरकार आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा.

बकाया भुगतान को लेकर फूटा गुस्सा

गन्ना किसानों और मजदूरों का कहना है कि उनका भुगतान लंबे समय से अटका हुआ है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति प्रभावित हो रही है. बार-बार आग्रह के बावजूद प्रबंधन द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, जिससे आक्रोश बढ़ता गया और आंदोलन की स्थिति बन गई.

कारखाने में तालाबंदी, उत्पादन ठप

सोमवार को बड़ी संख्या में किसान और मजदूर एकत्र होकर केरता शक्कर कारखाने के मुख्य द्वार पर पहुंचे और तालाबंदी कर दी. इस कदम के बाद कारखाने का कामकाज पूरी तरह ठप हो गया और क्षेत्र में हलचल तेज हो गई.

कांग्रेस का समर्थन, शशि सिंह की चेतावनी

इस आंदोलन को समर्थन देने जिला कांग्रेस कमेटी सूरजपुर की अध्यक्ष शशि सिंह मौके पर पहुंचीं और प्रदर्शनकारियों के साथ खड़ी नजर आईं. उन्होंने कारखाने के मुख्य द्वार पर ताला जड़ते हुए कहा कि किसानों और मजदूरों के हक से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा. उन्होंने चेतावनी दी कि तय समय सीमा में भुगतान नहीं हुआ तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा.

बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और ग्रामीण मौजूद

आंदोलन के दौरान कांग्रेस के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे. इनमें विमलेश तिवारी, विद्यासागर सिंह, अनिल गुप्ता, सुरेश आयाम, त्रिभुवन सिंह, नवीन जायसवाल, डी. राम, रोहन राजवाड़े, बबीता गुप्ता, सतवंत सिंह, अविनाश साहू, लिवनेश सिंह, दिनेश राजवाड़े, गोल्डी खान और सुरेश सिंह सहित बड़ी संख्या में किसान-मजदूर शामिल रहे.

तनावपूर्ण माहौल, समाधान का इंतजार

कारखाने में तालाबंदी के बाद क्षेत्र में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है. अब सभी की नजर प्रशासन और कारखाना प्रबंधन की अगली कार्रवाई पर टिकी है. आंदोलनकारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक बकाया भुगतान नहीं होगा, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा.

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