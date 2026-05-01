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Surajpur Police: सूरजपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 84 बोतल अंग्रेजी शराब के साथ तस्कर गिरफ्तार, कार जब्त

Surajpur Police: सूरजपुर जिले में पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान बड़ी कार्रवाई करते हुए 84 बोतल अंग्रेजी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया और कार जब्त की. आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस की इस कार्रवाई से अवैध शराब कारोबारियों में हड़कंप है.

By: Ranjana Sharma | Published: May 1, 2026 3:11:39 PM IST

सूरजपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, शराब तस्कर गिरफ्तार
सूरजपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, शराब तस्कर गिरफ्तार


Surajpur Police: सूरजपुर जिले में अवैध गतिविधियों पर लगाम कसने के लिए पुलिस लगातार सख्त अभियान चला रही है. डीआईजी व एसएसपी प्रशांत कुमार ठाकुर के निर्देश पर थाना रमकोला पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान बड़ी कार्रवाई करते हुए अंग्रेजी शराब की तस्करी कर रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और कार को जब्त किया.

भागने की कोशिश, घेराबंदी कर पकड़

वाहन चेकिंग के दौरान ग्राम दुलदुली की ओर से आ रही एक कार (सीजी 15 ईके 0367) को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन चालक वाहन लेकर भागने लगा. पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए घेराबंदी की और ग्राम धुरिया के पास वाहन को रोक लिया. वाहन चालक संजय कुमार (28 वर्ष) से पूछताछ करने पर कार की डिक्की में बोरे में भरी अंग्रेजी शराब बरामद हुई. जांच में कुल 100 नग गोवा अंग्रेजी व्हिस्की पाई गई. इनमें से एक कार्टून गिरने से 16 बोतलें टूट गईं, जबकि 84 बोतलें सुरक्षित जब्त की गईं. जब्त शराब की कीमत 10,080 रुपये आंकी गई है.

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आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज

आरोपी के पास शराब के परिवहन या बिक्री से संबंधित कोई वैध दस्तावेज नहीं मिला. पुलिस ने 84 बोतल शराब और प्रयुक्त कार को जब्त कर आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 11/2026, धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है. इस कार्रवाई में थाना प्रभारी हीरालाल साहू सहित पुलिस टीम के जगमण्डल लकड़ा, सोहन नेताम, मोतीलाल यादव, रामाशंकर और रामोधार की महत्वपूर्ण भूमिका रही. पुलिस की इस कार्रवाई से अवैध शराब कारोबारियों में हड़कंप मच गया है.

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Tags: English liquor seizedillegal liquor smuggling
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