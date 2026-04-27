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Surajpur Polic: सूरजपुर में चोरी की बाइक बेचने की साजिश नाकाम, बसदेई पुलिस ने आरोपी को दबोचा

Surajpur Police: सूरजपुर में बसदेई पुलिस ने चोरी की बाइक बेचने की कोशिश कर रहे एक युवक को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी ने बाइक चोरी की बात कबूल की है, जबकि एक अन्य साथी की तलाश जारी है.

By: Ranjana Sharma | Published: April 27, 2026 8:29:50 PM IST

चोरी की बाइक बेचने से पहले ही आरोपी गिरफ्तार
चोरी की बाइक बेचने से पहले ही आरोपी गिरफ्तार


Surajpur Polic: सूरजपुर जिले में अवैध गतिविधियों पर सख्ती के निर्देशों के बीच चौकी बसदेई पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चोरी की मोटरसाइकिल के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है. आरोपी बिना नंबर की बाइक को बेचने के लिए ग्राहक तलाश रहा था, तभी पुलिस ने उसे धर दबोचा.

 मुखबिर की सूचना पर पुलिस की त्वरित कार्रवाई

जानकारी के अनुसार, डीआईजी एवं एसएसपी प्रशांत कुमार ठाकुर द्वारा जिले के सभी थाना-चौकी प्रभारियों को अवैध कार्यों पर अंकुश लगाने के निर्देश दिए गए हैं. इसी क्रम में 26 अप्रैल 2026 को बसदेई पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम बसदेई हाई स्कूल के सामने मेन रोड पर एक युवक संदिग्ध स्थिति में बाइक बेचने की कोशिश कर रहा है.

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घेराबंदी कर आरोपी को मौके से पकड़ा

सूचना मिलते ही चौकी प्रभारी योगेन्द्र जायसवाल के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर संदिग्ध युवक को पकड़ लिया. पूछताछ में उसकी पहचान जगरनाथ दुबे उर्फ टांगर पंडित (24 वर्ष), निवासी ग्राम बिरमताल के रूप में हुई.

दस्तावेज न होने पर खुला चोरी का राज

जब पुलिस ने आरोपी से मोटरसाइकिल के दस्तावेज मांगे, तो वह कोई वैध कागजात प्रस्तुत नहीं कर सका. कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने स्वीकार किया कि उसने 8-9 दिन पहले एक साथी के साथ मिलकर विश्रामपुर क्षेत्र से एचएफ डिलक्स मोटरसाइकिल चोरी की थी.  आरोपी चोरी की मोटरसाइकिल को बेचने के लिए ग्राहक तलाश रहा था. इसी दौरान पुलिस को सूचना मिल गई और समय रहते कार्रवाई कर उसे पकड़ लिया गया, जिससे चोरी की बाइक की बिक्री की साजिश नाकाम हो गई.

 मामला दर्ज, एक अन्य आरोपी की तलाश जारी

पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी के मामले में आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 35(1-घ) एवं 303(2) के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है. वाहन को जब्त कर लिया गया है, जबकि इस मामले में शामिल एक अन्य आरोपी की तलाश जारी है. इस पूरी कार्रवाई में चौकी प्रभारी योगेन्द्र जायसवाल सहित पुलिस टीम की सक्रियता और सतर्कता महत्वपूर्ण रही, जिससे एक बड़ी अवैध गतिविधि पर समय रहते रोक लगाई जा सकी.

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Tags: bike theft casesurajpur police
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