छत्तीसगढ़ के 31 हजार गन्ना किसानों को मिलेगा 51.09 करोड़ का बोनस, 355 से बढ़ाकर 425 रुपये प्रति क्विंटल किया गया गणना का आधार

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के गन्ना किसानों को नवरात्रि से पहले बड़ी सौगात दी है. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने गन्ना बोनस की गणना का आधार रुपये 355 से बढ़ाकर रुपये 425 प्रति क्विंटल कर दिया है. इस निर्णय से पेराई सत्र 2025-26 में प्रदेश के चारों सहकारी शक्कर कारखानों को गन्ना आपूर्ति करने वाले 31,022 किसानों को लगभग 51.09 करोड़ रुपये की बोनस राशि प्राप्त होगी.

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय एवं सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने इस अवसर पर प्रदेश के गन्ना किसानों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं. सहकारिता मंत्री कश्यप ने कहा कि गन्ना बोनस में बढ़ोतरी से किसानों को उनकी मेहनत का बेहतर प्रतिफल मिलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

बोनस की राशि से किसानों को फसल की बेहतर तैयारी में मिलेगी मदद

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हितों को सर्वाेच्च प्राथमिकता देते हुए उनकी आय बढ़ाने और खेती को अधिक लाभकारी बनाने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है. बोनस की बढ़ी हुई राशि से किसानों को खेती की लागत वहन करने और आगामी फसल की बेहतर तैयारी में मदद मिलेगी. यह निर्णय प्रदेश में गन्ना उत्पादन को प्रोत्साहित करने के साथ सहकारी शक्कर कारखानों से जुड़े किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करेगा.

पेराई सत्र 2025-26 के लिए बोनस गणना में एफआरपी रुपये 329.05 प्रति क्विंटल का आधार लिया गया है. नई व्यवस्था के अनुसार रुपये 425 में से एफआरपी घटाने पर किसानों को रुपये 95.95 प्रति क्विंटल की दर से बोनस मिलेगा.

कवर्धा के 14,961 किसानों को लगभग 24.55 करोड़ रुपये की मिलेगी राशि

इस निर्णय के तहत भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना, कवर्धा के 14,961 किसानों को लगभग 24.55 करोड़ रुपये तथा सरदार पटेल सहकारी शक्कर कारखाना, पंडरिया के 8,049 किसानों को लगभग 11.68 करोड़ रुपये की बोनस राशि मिलेगी.

इसी प्रकार महामाया सहकारी शक्कर कारखाना, केरता के 7,250 किसानों को लगभग 11.35 करोड़ रुपये और दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना, बालोद के 762 किसानों को लगभग 3.52 करोड़ रुपये का बोनस प्राप्त होगा.