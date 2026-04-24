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sugarcane farmers protest: भुगतान न मिलने से भड़के किसान, शक्कर कारखाने पर तालाबंदी की चेतावनी दी

sugarcane farmers protest: सूरजपुर के प्रतापपुर में चार महीने से भुगतान नहीं मिलने से गन्ना किसानों और मजदूरों में भारी आक्रोश है. पहले ज्ञापन देने के बावजूद कार्रवाई नहीं होने पर 27 अप्रैल को शक्कर कारखाने की तालाबंदी का ऐलान किया गया है.

By: Ranjana Sharma | Last Updated: April 24, 2026 3:06:27 PM IST

प्रतापपुर में गन्ना किसानों का आक्रोश
प्रतापपुर में गन्ना किसानों का आक्रोश


sugarcane farmers protest: सूरजपुर जिले के प्रतापपुर विकासखंड में गन्ना किसानों और मजदूरों का गुस्सा अब खुलकर सामने आ गया है. पिछले चार माह से भुगतान लंबित होने के कारण आक्रोशित किसानों और श्रमिकों ने 27 अप्रैल 2026 को मां महामाया शक्कर कारखाना के घेराव और तालाबंदी का ऐलान कर दिया है. इस संबंध में जिला पंचायत सदस्य सुरेश कुमार आयाम के नेतृत्व में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है.

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चार माह से लंबित भुगतान, बढ़ी आर्थिक परेशानी

ज्ञापन के माध्यम से बताया गया है कि गन्ना आपूर्ति करने वाले किसानों और कारखाने में कार्यरत मजदूरों को पिछले चार महीनों से उनका मेहनताना नहीं मिला है. इससे उनकी आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है. परिवार के भरण-पोषण, बच्चों की पढ़ाई और रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करना मुश्किल हो गया है.

पहले भी दिया गया था ज्ञापन, नहीं हुई कार्रवाई

इस मुद्दे को लेकर 8 अप्रैल 2026 को पहले ही शासन-प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया था, जिसमें 15 दिनों के भीतर भुगतान सुनिश्चित कराने की मांग की गई थी. साथ ही किसानों ने कारखाने में गन्ना किसानों द्वारा मनोनीत अध्यक्ष का चुनाव कराने की मांग भी रखी थी, ताकि उनकी समस्याओं का प्रभावी समाधान हो सके. लेकिन तय समय बीत जाने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. ज्ञापन सौंपने के दौरान नवीन जायसवाल, त्रिभुवन सिंह, मासूम इराकी सहित अन्य जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे. सभी ने एक स्वर में कहा कि अब केवल आश्वासन नहीं, बल्कि ठोस कार्रवाई जरूरी है.

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कर्ज के बोझ तले दबते किसान

किसानों का कहना है कि समय पर भुगतान नहीं मिलने से वे कर्ज के बोझ तले दबते जा रहे हैं. कई किसानों ने उधार लेकर फसल तैयार की थी, लेकिन भुगतान नहीं मिलने से वे गंभीर आर्थिक संकट में फंस गए हैं. कारखाने में काम करने वाले मजदूरों की स्थिति भी बेहद खराब हो चुकी है. चार महीने से वेतन नहीं मिलने के कारण उनके सामने रोजमर्रा का खर्च चलाना भी मुश्किल हो गया है.

27 अप्रैल को तालाबंदी की चेतावनी

जिला पंचायत सदस्य सुरेश आयाम ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि 27 अप्रैल तक बकाया भुगतान नहीं किया गया, तो किसान और मजदूर शांतिपूर्ण तरीके से कारखाने का घेराव कर तालाबंदी करेंगे. इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी. इस पूरे घटनाक्रम ने प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है. यदि समय रहते समाधान नहीं निकाला गया, तो आंदोलन उग्र रूप ले सकता है. अब देखना होगा कि प्रशासन इस मुद्दे को कितनी गंभीरता से लेता है और क्या 27 अप्रैल से पहले कोई ठोस कदम उठाया जाता है.

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Tags: pratappur protest newssugarcane farmers protest india
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