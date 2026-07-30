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Bilaspur Snake Viral Video: सब्जी खरीदना पड़ा भारी, करेलों की टोकरी से निकला जहरीला कोबरा; मंडी में मची अफरा-तफरी

Bilaspur Snake Viral Video: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सब्जी मंडी में करेलों के ढेर में छिपे कोबरा ने एक व्यक्ति को डस लिया. समय पर इलाज मिलने से जान बच गई. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: July 30, 2026 3:01:23 PM IST

छत्तीसगढ़ सांप वायरल वीडियो
छत्तीसगढ़ सांप वायरल वीडियो


 Chhattisgarh Snake Viral Video: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक साप्ताहिक सब्जी बाजार में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब करेलों के ढेर में छिपे एक जहरीले कोबरा ने सब्जी खरीद रहे व्यक्ति को डस लिया. घटना के बाद बाजार में मौजूद लोगों में दहशत फैल गई और घायल को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया.
 
बताया जा रहा है कि यह घटना नेहरू नगर के गणेश चौक स्थित साप्ताहिक सब्जी मंडी की है. एक व्यक्ति ताजा करेला चुनने के लिए टोकरी में हाथ डाल रहा था. उसी दौरान अंदर छिपे कोबरा ने अचानक उसकी उंगली पर हमला कर दिया. किसी को अंदाजा भी नहीं था कि सब्जियों के बीच जहरीला सांप छिपा बैठा है.सांप के डसते ही आसपास मौजूद लोगों की चीख निकल गई. कुछ ही पलों में पूरे बाजार में हड़कंप मच गया और लोग मौके से दूर हटने लगे.

 समय पर इलाज मिलने से बची जान

घटना के तुरंत बाद घायल व्यक्ति को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया. स्थानीय लोगों की मदद से उसे समय रहते इलाज मिल गया. शुरुआती जानकारी के मुताबिक उसकी हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है.इस पूरी घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो देखने के बाद लोग हैरानी जता रहे हैं कि सब्जियों के ढेर में भी इस तरह का खतरा छिपा हो सकता है.

बारिश में क्यों बढ़ जाता है सांपों का खतरा?

विशेषज्ञों के मुताबिक, मानसून के दौरान बिलों में पानी भर जाने से सांप सुरक्षित और सूखी जगहों की तलाश में बाहर निकल आते हैं. कई बार वे सब्जियों की टोकरी, अनाज के बोरे, लकड़ियों के ढेर या घरों के आसपास भी छिप जाते हैं. इसी वजह से बरसात के मौसम में सब्जी खरीदते या सामान उठाते समय अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है.

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Tags: bilaspur newsCobra Attackcobra biteSnake Viral Videovegetable market
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