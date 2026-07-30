Bilaspur Snake Viral Video: सब्जी खरीदना पड़ा भारी, करेलों की टोकरी से निकला जहरीला कोबरा; मंडी में मची अफरा-तफरी

Chhattisgarh Snake Viral Video: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक साप्ताहिक सब्जी बाजार में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब करेलों के ढेर में छिपे एक जहरीले कोबरा ने सब्जी खरीद रहे व्यक्ति को डस लिया. घटना के बाद बाजार में मौजूद लोगों में दहशत फैल गई और घायल को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया.

बताया जा रहा है कि यह घटना नेहरू नगर के गणेश चौक स्थित साप्ताहिक सब्जी मंडी की है. एक व्यक्ति ताजा करेला चुनने के लिए टोकरी में हाथ डाल रहा था. उसी दौरान अंदर छिपे कोबरा ने अचानक उसकी उंगली पर हमला कर दिया. किसी को अंदाजा भी नहीं था कि सब्जियों के बीच जहरीला सांप छिपा बैठा है.सांप के डसते ही आसपास मौजूद लोगों की चीख निकल गई. कुछ ही पलों में पूरे बाजार में हड़कंप मच गया और लोग मौके से दूर हटने लगे.

समय पर इलाज मिलने से बची जान

घटना के तुरंत बाद घायल व्यक्ति को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया. स्थानीय लोगों की मदद से उसे समय रहते इलाज मिल गया. शुरुआती जानकारी के मुताबिक उसकी हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है.इस पूरी घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो देखने के बाद लोग हैरानी जता रहे हैं कि सब्जियों के ढेर में भी इस तरह का खतरा छिपा हो सकता है.

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