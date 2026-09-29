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सेवा संकल्प अभियान: गांव तक पहुंची बस तो रोजगार और पढ़ाई की राह हुई आसान, छत्तीसगढ़ के सिधमा में लोगों को मिली राहत

Chhattisgarh News: राजपुर तहसील के ग्राम सिधमा में मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना शुरू होने के बाद ज्ञानेश्वर की रोजमर्रा की आवाजाही आसान हुई है. वे बताते हैं कि अब गांव से ही सुबह और शाम बस मिल रही है. इससे काम के लिए नियमित आने-जाने में सहूलियत हुई है और बस पकड़ने के लिए पहले दूसरे गांव तक जाने की जरूरत कम हुई है.

By: Hasnain Alam | Published: September 29, 2026 8:03:39 PM IST

छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना
छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना


Chhattisgarh News: गांव से काम पर जाना हो, बच्चों को स्कूल-कॉलेज पहुंचना हो या किसी जरूरी काम से बाहर निकलना हो, नियमित परिवहन सुविधा ग्रामीण जीवन की महत्वपूर्ण जरूरत है. मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना ने राजपुर तहसील के ग्राम सिधमा के ग्रामीणों की इसी जरूरत को पूरा किया है. गांव तक बस पहुंचने से अब रोजगार के लिए रोजाना आने-जाने वाले लोगों के साथ विद्यार्थियों का सफर भी आसान हुआ है. पहले बस पकड़ने के लिए दूसरे गांव काकना तक जाना पड़ता था, लेकिन अब सुबह और शाम गांव से ही बस की सुविधा मिल रही है.

ग्राम सिधमा निवासी ज्ञानेश्वर बर्तनों में पॉलिश करने का काम करते हैं. रोजगार के सिलसिले में उन्हें लगभग रोज ही आना-जाना पड़ता है. गांव में बस सुविधा नहीं होने के कारण पहले उन्हें बस पकड़ने के लिए काकना जाना पड़ता था. वहां तक पहुंचने के लिए बाइक या अन्य साधन की व्यवस्था करनी होती थी. इससे अतिरिक्त समय लगता था और रोजमर्रा के सफर में परेशानी भी होती थी.

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अब गांव से ही मिल रही बस, काकना जाने की परेशानी हुई कम

मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना शुरू होने के बाद ज्ञानेश्वर की रोजमर्रा की आवाजाही आसान हुई है. वे बताते हैं कि अब गांव से ही सुबह और शाम बस मिल रही है. इससे काम के लिए नियमित आने-जाने में सहूलियत हुई है और बस पकड़ने के लिए पहले दूसरे गांव तक जाने की जरूरत कम हुई है.

बस सेवा का लाभ केवल कामकाजी ग्रामीणों तक सीमित नहीं है. स्कूल और कॉलेज जाने वाले विद्यार्थी भी इस सुविधा का उपयोग कर रहे हैं. गांव तक नियमित परिवहन साधन पहुंचने से शिक्षा, रोजगार और अन्य जरूरी कार्यों के लिए आवागमन अधिक सुविधाजनक हुआ है.

रोजगार के लिए रोजाना सफर करने वाले ज्ञानेश्वर को मिली राहत

ज्ञानेश्वर जैसे ग्रामीणों के लिए यह बस सेवा विशेष रूप से उपयोगी है, जिनका रोजगार नियमित आवाजाही पर निर्भर है. पहले काम पर निकलने से पहले काकना तक पहुंचने के लिए अलग साधन की व्यवस्था करनी पड़ती थी. अब गांव से ही बस मिलने से उनके सफर की एक बड़ी परेशानी कम हुई है.

सुबह और शाम बस की उपलब्धता से ग्रामीण अपनी दिनचर्या के अनुसार आवागमन कर पा रहे हैं. विद्यार्थियों को भी स्कूल-कॉलेज आने-जाने के लिए परिवहन का साधन मिला है.

गांव तक बस पहुंचने से शिक्षा और रोजगार की राह हुई आसान

ज्ञानेश्वर ने मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना शुरू होने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया. उनका कहना है कि गांव तक बस पहुंचने से लोगों के लिए काम, शिक्षा और जरूरी कार्यों से आने-जाने की राह आसान हुई है.

सेवा संकल्प अभियान के तहत सिधमा की यह ‘सेवा की कहानी’ बताती है कि गांव तक सार्वजनिक परिवहन की पहुंच ग्रामीणों की रोजमर्रा की जिंदगी में कितनी उपयोगी हो सकती है. मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना से सिधमा के लोगों को आवागमन की सुविधा मिलने के साथ रोजगार और पढ़ाई के लिए नियमित सफर भी आसान हुआ है.

Tags: chhattisgarh news
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