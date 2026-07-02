4 लाख की सुपारी किलिंग, झारखंड-महाराष्ट्र से बुलाए शूटर: प्रेमिका से पीछा छुड़ाने के लिए पत्नी संग रची हत्या की साजिश, पुलिस ने ऐसे खोला भेद!

छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले के एक ऐसे खौफनाक हत्याकांड का खुलासा हुआ है जिसने पुलिस के भी होश उड़ा दिए हैं. यह मामला पति के अवैध प्रेम संबंधों से जुड़ा है जहां प्रेमिका के बार-बार विवाह का दबाव बनाने पर शादीशुदा प्रेमी ने अपनी पत्नी संग हत्या की साजिश रच डाली. प्रेमिका को मरवाने के लिए छत्तसीगढ़, झारखंड और महाराष्ट्र से शूटर हायर किए और 4 लाख की सुपारी देकर प्रेमिका की हत्या करवा दी. पुलिस ने खुलासा किया है कि नकाबपोश ने प्रेमिका को 3 गोलियां मारीं जिससे प्रेमिका की मौके पर ही मौत हो गई. इस पूरी वारदात के लिए पत्नी ने अपने पोस्ट ऑफिस खाते की लगभग 2 लाख की सेविंग्स खर्च कर डालीं. इस मामले में पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया है.

आखिर क्या है पूरा मामला?

रामगढ़ जिले के देल्लारी निवासी मुरलीशंकर चौहान का गांव जोंगरा की रहने वाली 25 वर्षीय पूर्णिमा से प्रेम संबंध चल रहे थे. दोनों आयुर्वेदिक दवाओं की मार्केटिंग का काम कर रहे थे. पूर्णिमा की शादी रायगढ़ जिले में हुई थी लेकिन तलाक के बाद पिछले 2 साल से अपने मायके में रह रही थी. इन दोनों के प्रेम संबंधों की जानकारी मुरलीशंकर चौहान की पत्नी चंपा चौहान को थी जिसके चलते घर में आए दिन कलह-क्लेश होता रहता था. जिसके कारण पति मुरलीशंकर ने अपनी प्रेमिका पूर्णिमा चौहान से दूरी बना ली. कुछ दिनों से पूर्णिमा अपने प्रेमी मुरलीशंकर पर शादी का दबाव बना रही थी. इसी से तंग आकर दोनों पति-पत्नी ने हत्या की साजिश रच डाली.

कत्ल के लिए 4 लाख की सुपारी

पुलिस की जांच से सामने आया है कि दोनों पति-पत्नी ने प्रेमिका की हत्या के लिए छत्तीसगढ़, झारखंड और महाराष्ट्र के शूटर हायर किए. 4 लाख की सुपारी भी दी जिसमें से 2 लाख का एडवांस पत्नी ने अपने पोस्ट ऑफिस खाते की जमापूंजी तोड़कर अदा की. पूरी साजिश में पति-पत्नी समेत 9 लोग शामिल थे.

नकाबपोशों ने घर में घुंसकर मारी गोलियां

दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक, 26 जून को नकाबपोश बाइक सवारों ने 25 वर्षीय पूर्णिमा चौहान उर्फ पूनम के घर पर दस्तक दी. जबरदस्ती घर के अंदर घुंसकर युवती की पहचान की और ताबड़तोड़ गोलियों से छलनी करके फरार हो गए. इस वारदात में पीड़िता को सिर और शरीर में तीन गोलियां लगी. परिजनों ने तत्काल उसे अस्पताल में भर्ती कराया जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया.

तकनीकी जांच से आरोपियों को दबोचा

पुलिस के अनुसार, आरोपियों को पकड़ने के लिए मोबाइल लोकेशन, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, टावर डंप और सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए. झारखंड और महाराष्ट्र पुलिस से भी संपर्क किया और पुलिस की टीमों ने लोकेशन ट्रेक करके आरोपियों को पकड़ लिया. मुख्य आरोपी मुरलीशंकर चौहान के कब्जे से प्रेमिका के मर्डर में इस्तेमाल की गई पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस, 2 बाइक, 7 मोबाइल, बैंक पासबुक और 71,500 रुपये की नकदी बरामद की है.

छत्तीसगढ़ पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार करके BNS की धारा 103(1), 61(2), 3(5) तथा आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 के तहत मुकदमा दर्ज किया है. इन सभी के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है.

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