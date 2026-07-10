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इस एक चीज की खेती करने से मालामाल हो गईं छत्तीसगढ़ की सास-बहू! विदेश से मिल रहे ऑर्डर; गांव के लिए बनीं प्रेरणा

Chhattisgarh Saas Bahu Flower Farming: सास और बहू के रिश्ते को अक्सर तकरार और मतभेद से जोड़कर देखा जाते है, लेकिन छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले की एक सास-बहू ने इस सोच को पूरी तरह बदल दिया है. दोनों ने मिलकर ऐसा काम किया है, जो आज पूरे जिले के लिए मिसाल बन गया है.

By: Shristi S | Published: July 10, 2026 11:31:37 PM IST

फूलों की खेती कर मालामाल हो गईं छत्तीसगढ़ की सास-बहू
फूलों की खेती कर मालामाल हो गईं छत्तीसगढ़ की सास-बहू


Chhattisgarh Saas Bahu Success Story: सास और बहू के रिश्ते को अक्सर तकरार और मतभेद से जोड़कर देखा जाते है, लेकिन छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले की एक सास-बहू ने इस सोच को पूरी तरह बदल दिया है. दोनों ने मिलकर ऐसा काम किया है, जो आज पूरे जिले के लिए मिसाल बन गया है. 

फूलों की खेती के जरिए उन्होंने न सिर्फ अपने परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत की, बल्कि गांव की कई महिलाओं और युवाओं के लिए भी रोजगार और आत्मनिर्भरता का रास्ता खोल दिया. उनकी मेहनत और सफलता से प्रभावित होकर जिला प्रशासन भी उनका साथ दे रहा है और कलेक्टर ने भी खुले मंच से उनकी सराहना की है.

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सास-बहू ने मिलकर शुरू की फूलों की खेती

सरगुजा जिले के डिगमा गांव की रहने वाली 22 साल की रत्ना मजूमदार और उनकी सास शांति मजूमदार आज फूलों की खेती के जरिए नई पहचान बना चुकी हैं. दोनों खेत में कंधे से कंधा मिलाकर काम करती हैं. उनकी मेहनत की बदौलत गांव में फूलों की खेती को नई दिशा मिली है और अब कई किसान भी इसी रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं.

डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी उनकी मदद कर रहा 

डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उन्हें फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए अच्छी क्वालिटी के बीज, सब्सिडी और दूसरी मदद दे रहा है. इससे गांव में खेती का माहौल बदल रहा है. जब से रत्ना मजूमदार और उनकी सास ने पारंपरिक खेती के बजाय फूलों की खेती शुरू की है, गांव के दूसरे लोगों ने भी उनके तरीके अपना लिए हैं.

शादी के बाद रत्ना ने अपने ससुराल वालों को पैसे से कैसे खुशहाल बनाया?

शादी के बाद जब रत्ना अपने ससुराल के गांव डिग्मा लौटीं, तो उन्हें पता चला कि उनके ससुर छोटे लेवल पर फूलों की खेती करते हैं. अपने ससुर से प्रेरित होकर, उन्होंने कुछ पौधों और कम रिसोर्स के साथ एक छोटी सी जगह में फूलों की खेती शुरू की. धीरे-धीरे, यह खेती एक बिज़नेस बन गई. इससे गांव वालों को रोज़गार मिला, और पैदावार और इनकम बढ़ने लगी.

पारंपरिक खेती से ज़्यादा मुनाफ़ा

पारंपरिक चावल और सब्ज़ी की खेती के मुकाबले फूलों की खेती में मुनाफ़ा काफ़ी कम था. इससे रत्ना ने अपनी सास के साथ मिलकर फूलों की खेती को बढ़ाने का फैसला किया. रत्ना ने न सिर्फ़ अपने परिवार की फाइनेंशियल हालत को मजबूत किया है, बल्कि गांव की दूसरी महिलाओं और युवाओं के लिए भी एक नया रास्ता खोला है.

फूलों की खेती में कई तरह के काम होते हैं जिनमें दूसरों की मदद की ज़रूरत होती है. फूलों को चुनने, उनकी देखभाल करने और उन्हें पैक करने के लिए मज़दूरों को काम पर रखकर, उन्होंने इस खेती के बिज़नेस को एक छोटे बिजनेस में बदल दिया है.

दो एकड़ में फूलों की खेती, विदेश से ऑर्डर मिल रहे 

युवा किसान रत्ना मजूमदार ने बताया कि पीक सीजन में उन्हें शादियों, त्योहारों और इवेंट्स के लिए फूलों के बड़े ऑर्डर मिलते हैं. वह लोकल मार्केट और आस-पास के जिलों में भी फूल सप्लाई करती हैं. रत्ना ने आगे बताया कि वह अभी दो एकड़ जमीन पर खेती करती हैं और बिजनेस को बढ़ाने का प्लान बना रही हैं.

सरगुजा कलेक्टर अजीत वसंत ने बताया कि लोकल मार्केट में फूलों की बहुत डिमांड है, फिर भी उन्हें दूसरे राज्यों से इंपोर्ट करना पड़ता है. इसलिए, लोकल प्रोडक्शन बढ़ने से न सिर्फ किसानों की इनकम बढ़ेगी बल्कि जिले की इकॉनमी भी मजबूत होगी.

Tags: chattisgarhFarming Tips
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