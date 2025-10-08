गुब्बारों से सजाई अर्थी, केक भी काटा..पिता ने श्मशान में मनाया बेटी का जन्मदिन, जानिए पीछे की बड़ी वजह!

Kawardha Road Accident: दो दिन पहले, कवर्धा ज़िले में एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हुआ. अकलघरिया के चिल्फी इलाके में एक तेज़ रफ़्तार ट्रक और सामने से आ रही बोलेरो में टक्कर हो गई. बोलेरो में सवार एक बच्ची समेत पाँच लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. सभी मृतक पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान घूमने आए थे. वे छत्तीसगढ़ होते हुए बिलासपुर ट्रेन पकड़ने जा रहे थे, लेकिन उनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई.

इस हादसे में मारे गए दोनों मृतकों का अंतिम संस्कार कवर्धा में किया गया. इनमें माँ परम भट्टाचार्य और उनकी 10 वर्षीय बेटी अदिति भट्टाचार्य शामिल थीं। संयोग से, मंगलवार को 10 वर्षीय अदिति का जन्मदिन था. अंतिम संस्कार के लिए कवर्धा आए उसके पिता इंद्रजीत भट्टाचार्य और परिवार के अन्य सदस्यों ने स्थानीय मुक्तिधाम में माँ और बेटी को अश्रुपूर्ण विदाई दी. इसके अलावा, पिता ने अपनी बेटी के जन्मदिन को याद करते हुए, अंतिम संस्कार से पहले उसकी अर्थी को गुब्बारों से सजाया, केक काटा और उसे टोपी पहनाई.

Raipur News: मोदी सरकार का संकल्प है, 31 मार्च, 2026 तक देश को नक्सलवाद से मुक्त कर देंगे

अंतिम संस्कार में उमड़ी भावनाएँ

इस मार्मिक दृश्य को देखकर वहाँ मौजूद लोग अपने आँसू नहीं रोक पाए. अंतिम संस्कार भावुकता से भरा हुआ था. पिता इंद्रजीत भी अपनी पत्नी और बेटी को खोने के गम में डूबे हुए थे, जबकि परिवार के सदस्य भी रो रहे थे. इंद्रजीत कथित तौर पर आरएसएस से जुड़े हैं. नतीजतन, ज़िला आरएसएस और भाजपा पदाधिकारी भी उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए और परिवार के दुःख में उनके साथ खड़े रहे. लड़की के पिता ने कहा कि यह उनके लिए बहुत कठिन क्षण था.

इस दुर्घटना ने स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था की पोल भी खोल दी

इस दुर्घटना ने लचर स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल दी. घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजने के बाद, सभी पाँच शवों को बोड़ला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया. हालाँकि, वहाँ कोई फ़्रीज़र उपलब्ध नहीं था, इसलिए चार शव लगभग 24 घंटे तक स्ट्रेचर पर पड़े रहे. बताया गया कि फ़्रीज़र केवल एक शव, यानी ड्राइवर के शव के लिए ही उपलब्ध था. रिश्तेदारों के आने में देरी के कारण, सभी शवों को अगले दिन ज़िला अस्पताल भेज दिया गया. मध्य प्रदेश निवासी मृतक ड्राइवर का शव उसके परिवार को सौंप दिया गया.

पुष्पराज सिंह ठाकुर की रिपोर्ट

BILASPUR CHHATTISGARH: छत्तीसगढ़ मंत्रीमंडल विस्तार पर लगी याचिका, हाईकोर्ट में स्थगित हुई सुनवाई