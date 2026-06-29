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देखते ही बेकाबू हुआ युवक… रात के अंधेरे में सड़क पर ही की दरिंदगी; ‘वह’ बेचारी चीख तक नहीं पाई

Chhattisgarh News: गाय के साथ हुए गलत कृत्य के बाद हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों में नाराजगी है. लोगों का कहना है कि युवक के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए.

By: JP Yadav | Last Updated: June 29, 2026 10:31:14 AM IST

देखते ही बेकाबू हुआ युवक... रात के अंधेरे में बेजुबान के साथ सड़क पर ही की दरिंदगी
देखते ही बेकाबू हुआ युवक... रात के अंधेरे में बेजुबान के साथ सड़क पर ही की दरिंदगी


छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक युवक की शर्मनाक करतूत सामने आई है. बिलासपुर जिले के तखतपुर थाना क्षेत्र  एक युवक ने इंसानियत को शर्मसार करते हुए गौवंश के साथ कथित तौर पर अप्राकृतिक रूप से संबंध बनाए. सूचना मिलने पर कृत्य के आरोप में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है. गौवंश के साथ हुई घटना के बाद इलाके में आक्रोश का माहौल है. इस पूरी घटना का एक वीडियो भी वायरल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिस पर हिंदू धर्म से जुड़े लोग अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं. 

घटनाक्रम के अनुसार, पिछले सप्ताह 26-27 जून, 2026 की दरमियानी रात वार्ड क्रमांक 5 स्थित टोनही डबरी तालाब के सामने एक गाय खड़ी थी. यहां पर मौजूद उपेन्द्र सिंह उर्फ सोनू ठाकुर ने गाय के साथ घिनौना कृत्य किया. मामले की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी उपेन्द्र सिंह उर्फ सोनू ठाकुर को हिरासत में लेकर पूछताछ की फिर गिरफ्तार कर लिया. 

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शैलेंद्र ने की शिकायत

हिंदू संगठन से जुड़े शैलेन्द्र निर्मलकर ने इस घटना की शिकायत की. इस शिकायत के आधार पर थाना तखतपुर में मामला दर्ज किया गया. पुलिस ने प्राथमिक जांच और घटना के वायरल वीडियो के आधार पर आरोपी की पहचान की और इसके बाद उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया.कोर्ट ने उसे उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है. 

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हिंदू संगठन के लोग नाराज

वहीं, गाय के साथ इस तरह का कृत्य सामने आने के बाद विभिन्न हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में थाना तखतपुर पहुंचे. इसके बाद आरोपी सोनू ठाकुर के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की. वहीं, प्रदर्शनकारियों ने मामले को गंभीर बताते हुए सख्त कार्रवाई की अपील की. वहीं, पुलिस ने स्पष्ट किया है कि घटना के सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच की जा रही है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई प्रक्रिया में है.

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Tags: chhattisgarh news
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