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राजनांदगांव में अनोखा विरोध, अवैध शराब रोकने के लिए सरकारी दुकान की मांग; SDM को सौंपा ज्ञापन

Chhattisgarh alcohol issue: ग्रामीण गांव में बीते कई वर्षों से हो रही अवैध शराब बिक्री से परेशान है, ऐसा नहीं कि उनके द्वारा कभी इसकी शिकायत प्रशासन को नहीं की गई.

By: Shubahm Srivastava | Published: April 23, 2026 6:56:35 PM IST

अवैध शराब रोकने के लिए सरकारी दुकान की मांग
अवैध शराब रोकने के लिए सरकारी दुकान की मांग


Rajnandgaon Illegal Liquor: यू तो शराब दुकान बंद कराने के लिए आम जनता की आवाज समय समय पर सुनाई देती है, लेकिन जिले के डोंगरगढ़ ब्लॉक अंतर्गत ग्राम कल्याणपुर के ग्रामीण अब अपने ही गांव में शासकीय शराब दुकान खुलवाना चाहते हैं. जिसके लिए आज बड़ी संख्या में ग्रामीण एसडीएम कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन भी सौंपा.

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प्रशासन से नाराज होकर ग्रामीणों का फैसला

दरअसल, पूरा मामला राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ ब्लॉक अंतर्गत ग्राम कल्याणपुर का है. जहां के ग्रामीण गांव में बीते कई वर्षों से हो रही अवैध शराब बिक्री से परेशान है, ऐसा नहीं कि उनके द्वारा कभी इसकी शिकायत प्रशासन को नहीं की गई. बावजूद इसके ग्रामीण अब प्रशासन की खानापूर्ति कार्रवाई से इतने नाराज और आक्रोशित है कि उन्होंने अपनी ग्राम सभा में गांव में ही अब शासकीय शराब दुकान खुलवाने का प्रस्ताव पारित कर दिया.

साथ ही शासकीय भूमि भी चिन्हांकित की, जिसके बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण आज डोंगरगढ़ एसडीएम कार्यालय पहुंचे और गांव में शासकीय शराब दुकान खोलने के लिए मुख्यमंत्री, आबकारी मंत्री, जिला कलेक्टर और एसडीएम के नाम डोंगरगढ़ एसडीएम को ज्ञापन सौंपा. 

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ग्रामीणों की उग्र आंदोलन की चेतावनी

ग्रामीणों की माने तो गांव में शासकीय शराब दुकान खुलने से अवैध शराब बिक्री करने वालो की कमर टूटेगी और अवैध शराब की बिक्री बंद होगी, ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही उनकी मांग पूरी नहीं की जाती है तो वह आगे उग्र आंदोलन करेंगे.

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