Raipur: फैक्ट्री में अचानक धमाका, चारों तरफ मची चीख-पुकार! 3 मजदूरों की मौत, एक का पैर 10 फीट दूर जा गिरा

Raipur 3D Factory Blast: रायपुर के उरला इंडस्ट्रियल एरिया में 3D फैक्ट्री में मंगलवार शाम को धमाका हुआ. हादसे में तीन मजदूरों की मौत हो गई. एक मजदूर का पैर कटकर 10 फीट दूर जा गिरा. धमाके से फैक्ट्री परिसर में अफरा-तफरी मच गई और मौके पर मौजूद मजदूर भाग गए.

घटना की जानकारी मिलने पर उरला पुलिस, फायर ब्रिगेड और फैक्ट्री मैनेजमेंट मौके पर पहुंचे. बचाव और राहत का काम शुरू किया गया. हादसे में घायल कमल सिंह की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई, जबकि लाल सिंह और अरुण पांडे की मौके पर ही मौत हो गई.

फैक्ट्री के अंदर अचानक एक ज़ोरदार धमाका हुआ

चश्मदीदों के मुताबिक, फैक्ट्री के अंदर एक ज़ोरदार धमाका हुआ, जिससे पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. धमाके के बाद कई मज़दूर भाग निकले, जबकि कुछ के मलबे में फंसे होने की आशंका है. घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, और लापता मज़दूरों की तलाश जारी है.

परिवार बहुत गुस्से में

घटना की जानकारी मिलने पर, सीनियर पुलिस अधिकारी उरला में फैक्ट्री पहुंचे और बचाव अभियान की देखरेख कर रहे हैं. हादसे के बाद, बड़ी संख्या में मज़दूरों के परिवार फैक्ट्री के बाहर जमा हो गए और सुरक्षा व्यवस्था पर नाराज़गी जताई. मौके पर मौजूद परिवार के सदस्य बहुत गुस्से में हैं.

हादसे के कारणों की जांच शुरू हो गई

चश्मदीदों के मुताबिक, काफी देर तक फैक्ट्री मैनेजमेंट का कोई भी ज़िम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा, जिससे परिवार के सदस्यों का गुस्सा और बढ़ गया. पुलिस ने इलाके को घेर लिया है और हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है.