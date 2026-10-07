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Chhattisgarh Rojgar Mela: सेवा संकल्प अभियान के तहत रायपुर में दो दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन, सीएम साय होंगे मुख्य अतिथि

Chhattisgarh Rojgar Mela 2026: छत्तीसगढ़ के रायपुर में 7 और 8 अक्टूबर को रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है. रोजगार मेले के मुख्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय मुख्य अतिथि होंगे. कार्यक्रम की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह करेंगे.

By: Hasnain Alam | Published: October 7, 2026 6:38:34 PM IST

सीएम विष्णु देव साय रोजगार मेले में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे.
सीएम विष्णु देव साय रोजगार मेले में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे.


Chhattisgarh Rojgar Mela 2026: छत्तीसगढ़ में सेवा संकल्प अभियान के तहत युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रोजगार विभाग की ओर से 7 और 8 अक्टूबर 2026 को रायपुर में राज्य स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है. बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम, बूढ़ापारा में आयोजित इस दो दिवसीय रोजगार मेले के मुख्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय मुख्य अतिथि होंगे. कार्यक्रम की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह करेंगे.

राज्य स्तरीय रोजगार मेले का मुख्य कार्यक्रम 8 अक्टूबर को सुबह 10 बजे शुरू होगा. कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा, मंत्री केदार कश्यप, गुरु खुशवंत साहब, राम विचार नेताम, दयाल दास बघेल, लखन लाल देवांगन, श्याम बिहारी जायसवाल, ओ.पी. चौधरी, लक्ष्मी राजवाड़े, टंकराम वर्मा, राजेश अग्रवाल एवं गजेन्द्र यादव सहित अन्य जनप्रतिनिधि अतिविशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे.

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कार्यक्रम में सांसद बृजमोहन अग्रवाल, राज्यसभा सांसद लक्ष्मी वर्मा, विधायक पुरंदर मिश्रा, राजेश मूणत, अनुज शर्मा, सुनील सोनी, मोतीलाल साहू एवं इंद्र कुमार साहू तथा नगर पालिक निगम रायपुर की महापौर मीनल चौबे और जिला पंचायत रायपुर के अध्यक्ष नवीन अग्रवाल की भी गरिमामयी उपस्थिति रहेगी.

युवाओं से की गई रोजगार के अवसरों का लाभ उठाने की अपील

राज्य स्तरीय रोजगार मेले के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को निजी क्षेत्र में उपलब्ध रोजगार के अवसरों से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा. रोजगार मेले में युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों एवं प्रतिष्ठानों में उपलब्ध रोजगार अवसरों की जानकारी मिलने के साथ ही उनकी योग्यता और कौशल के अनुरूप नियोजन का अवसर प्राप्त होगा. रोजगार विभाग द्वारा युवाओं से राज्य स्तरीय रोजगार मेले में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर रोजगार के अवसरों का लाभ उठाने की अपील की गई है.

Tags: chhattisgarh newsVishnu Deo Sai
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