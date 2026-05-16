Home > क्राइम > चाकू से रेता गला, फिर पत्थर से… जंगल में मिला महिला वकील का नग्न शव; एक गलती ने खोला शादीशुदा प्रेमी का राज़

चाकू से रेता गला, फिर पत्थर से… जंगल में मिला महिला वकील का नग्न शव; एक गलती ने खोला शादीशुदा प्रेमी का राज़

Raigarh Murder Case: रायगढ़ में एक महिला वकील की हत्या की कहानी किसी फ़िल्मी कहानी जैसी लगती है. जब एक WhatsApp प्रोफ़ाइल पर पोस्ट की गई एक तस्वीर ने अनजाने में एक राज खोल दिया, तो उनके रिश्ते में एक तूफ़ान आ गया.

By: Shristi S | Published: May 16, 2026 11:11:20 PM IST

रायगढ़ में एक महिला वकील की हत्या करने वाला शादीशुदा प्रेमी हुआ गिरफ्तार
रायगढ़ में एक महिला वकील की हत्या करने वाला शादीशुदा प्रेमी हुआ गिरफ्तार


WhatsApp DP Murder Story:  छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में एक महिला वकील की हत्या की कहानी किसी फ़िल्मी कहानी जैसी लगती है. जब एक WhatsApp प्रोफ़ाइल पर पोस्ट की गई एक तस्वीर ने अनजाने में एक राज खोल दिया, तो उनके रिश्ते में एक तूफ़ान आ गया. एक ऐसा तूफ़ान जिसने आखिरकार इस प्रेम कहानी को एक दुखद और खूनी अंजाम तक पहुंचा दिया. प्यार, धोखे और साज़िश की यह कहानी अब पुलिस की चल रही जाँच के ज़रिए पूरी तरह से सामने आ गई है.

क्या है पूरा मामला?

रायगढ़ में तब दहशत फैल गई, जब एक जंगल के अंदर एक महिला का नग्न शव मिला. पहचान होने पर पता चला कि मृतका एक युवा वकील थी. इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. जैसे-जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ी, मामले ने एक नाटकीय मोड़ ले लिया. शक की सुई आखिरकार एक खास व्यक्ति की ओर घूमी कोई और नहीं, बल्कि वकील का प्रेमी, लोकनाथ पटेल. जब पुलिस ने उसे पूछताछ के लिए हिरासत में लिया, तो उसने आखिरकार अपना जुर्म कबूल कर लिया.

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इस पूरी हत्या के मामले की जड़ में एक छोटी, लेकिन अहम बात छिपी थी. आरोपी, लोकनाथ, पहले से ही शादीशुदा था. एक ऐसा सच जिसे उसने वकील से जान-बूझकर छिपाकर रखा था. स्थिति तब और बिगड़ गई, जब उसकी पत्नी ने अपनी WhatsApp प्रोफ़ाइल तस्वीर (DP) पर एक फ़ोटो पोस्ट की, जिसमें वह अपने पति और वकील के साथ नजर आ रही थी. इस एक तस्वीर ने उनके अवैध संबंध का सच उजागर कर दिया, और उनके बीच झगड़े की शुरुआत हो गई.

शादी का दबाव और बढ़ता झगड़ा

सच सामने आने के बाद, वकील ने लोकनाथ पर उससे शादी करने का दबाव डालना शुरू कर दिया. हालांकि, लोकनाथ का अपनी पत्नी को छोड़ने का कोई इरादा नहीं था. यह मुद्दा उनके बीच झगड़े का एक लगातार जरिया बन गया, जिससे अक्सर उनके बीच तीखी बहस होती थी. धीरे-धीरे, यह मनमुटाव इतना बढ़ गया कि आरोपी ने इस रिश्ते से छुटकारा पाने के लिए एक खौफ़नाक रास्ता चुन लिया.

10 मई को, लोकनाथ वकील को शक्ति और दमाऊ धारा मंदिरों के दर्शन कराने के बहाने अपने साथ ले गया. उस रात, दोनों एक लॉज में रुके, जहां शादी के मुद्दे पर उनके बीच एक बार फिर ज़ोरदार बहस छिड़ गई. अगले दिन, जब वे रायगढ़ लौट रहे थे, तो आरोपी उसे पुंजीपथरा के एक सुनसान जंगल वाले इलाके में ले गया.

गला घोंटकर हत्या; पहचान छिपाने की कोशिश

जंगल में पहुंचने पर, आरोपी ने वकील का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी. इसके बाद, उसकी पहचान छिपाने की कोशिश में, उसने बेहद क्रूर तरीके अपनाए: उसने पीड़िता का सिर एक पत्थर से कुचल दिया, चाकू से उसका गला काट दिया, और शव को वहीं मौके पर छोड़ दिया. यह पूरी घटना एक सोची-समझी साज़िश का हिस्सा थी.

हत्या करने के बाद भी आरोपी रुका नहीं. उसने वकील के मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करके उसके परिवार और दोस्तों से बातचीत की, ताकि किसी को भी कोई शक न हो. इसके अलावा, उसने ऑनलाइन लेन-देन करके पीड़िता के बैंक खाते से पैसे भी निकाल लिए. ऐसा करते हुए, उसने अपने निशान मिटाने और खुद को बचाने की हर संभव कोशिश की.

Tags: chhattisgarhmurder caseWhatsApp
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