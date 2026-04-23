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डोंगरगांव CHC में बड़ा एक्शन, रेडियोग्राफर भोज कुमार साहू सस्पेंड; अनुशासनहीनता और लापरवाही के चलते कार्रवाई

CHC radiographer suspended: आरोप है कि भोज कुमार साहू द्वारा शासकीय कार्यों में लापरवाही बरती गई, अपने दायित्वों का समुचित निर्वहन नहीं किया गया तथा कार्य में बाधा उत्पन्न की गई.

By: Shubahm Srivastava | Published: April 23, 2026 7:34:54 PM IST

डोंगरगांव CHC में बड़ा एक्शन
डोंगरगांव CHC में बड़ा एक्शन


Dongargaon CHC radiographer suspended: संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं रायपुर संभाग ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजनांदगांव के प्रतिवेदन के आधार पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डोंगरगांव में पदस्थ रेडियोग्राफर भोज कुमार साहू को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.

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आरोप है कि भोज कुमार साहू द्वारा शासकीय कार्यों में लापरवाही बरती गई, अपने दायित्वों का समुचित निर्वहन नहीं किया गया तथा कार्य में बाधा उत्पन्न की गई.

 नियमों के उल्लंघन के तहत कार्रवाई

इसके अलावा उन पर उच्च अधिकारियों से अनुचित व्यवहार करने और असामाजिक गतिविधियों में संलिप्त रहने के भी आरोप हैं. इन कृत्यों को गंभीर अनुशासनहीनता, स्वेच्छाचारिता और कर्तव्य के प्रति उदासीनता मानते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियमों के उल्लंघन के तहत यह कार्रवाई की गई है.

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निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाटन, जिला दुर्ग निर्धारित किया गया है तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा.

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Tags: Bhoj Kumar Sahu suspensionDongargaon CHC radiographer suspendedRajnandgaon news
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