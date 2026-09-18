Home > छत्तीसगढ़ > रोशनी से जगमगाया छत्तीसगढ़: PM मोदी के 25 वर्षों के समर्पण पर जले 1.50 करोड़ से अधिक ‘आशीर्वाद के दीये’, CM विष्णु देव साय ने दी शुभकामनाएं!

रोशनी से जगमगाया छत्तीसगढ़: PM मोदी के 25 वर्षों के समर्पण पर जले 1.50 करोड़ से अधिक ‘आशीर्वाद के दीये’, CM विष्णु देव साय ने दी शुभकामनाएं!

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्षों के सार्वजनिक जीवन और सेवा के प्रति आभार जताते हुए छत्तीसगढ़ में 'सेवा संकल्प अभियान' के तहत 1.50 करोड़ से अधिक 'आशीर्वाद के दीये' जलाए गए.

By: Kajal Jain | Published: September 18, 2026 2:15:18 PM IST

रोशनी से जगमगाया छत्तीसगढ़: PM मोदी के 25 वर्षों के समर्पण पर जले 1.50 करोड़ से अधिक 'आशीर्वाद के दीये', CM विष्णु देव साय ने दी शुभकामनाएं!
रोशनी से जगमगाया छत्तीसगढ़: PM मोदी के 25 वर्षों के समर्पण पर जले 1.50 करोड़ से अधिक 'आशीर्वाद के दीये', CM विष्णु देव साय ने दी शुभकामनाएं!


प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 25 वर्ष की सेवा के प्रति आभार व्यक्त करते हुए आज छत्तीसगढ़ में ‘सेवा संकल्प अभियान’ के तहत ‘आशीर्वाद के दीये’ कार्यक्रम का व्यापक आयोजन किया गया. प्रदेशभर में नागरिकों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता निभाते हुए 1.50 करोड़ से अधिक दीये प्रज्वलित किए. गांव से लेकर शहर तक विभिन्न स्थानों पर दीप प्रज्वलन के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीर्घ सार्वजनिक जीवन, सेवा भावना और राष्ट्र निर्माण के संकल्प के प्रति जनभावनाएं व्यक्त की गईं.

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना जीवन राष्ट्र और जनसेवा को समर्पित किया है. उनके नेतृत्व में भारत ने विकास, जनकल्याण और राष्ट्रीय स्वाभिमान के क्षेत्र में अनेक अभूतपूर्व और ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं. प्रधानमंत्री मोदी दिन-रात 140 करोड़ देशवासियों की सेवा में जुटे हैं और उनके नेतृत्व में आज भारत विकास की नई ऊंचाइयों की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है.

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सामूहिक दिए जलाकर दीं शुभकामनाएं

‘आशीर्वाद के दीये’ कार्यक्रम में समाज के विभिन्न वर्गों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. महिलाओं, युवाओं, किसानों, श्रमिकों, विद्यार्थियों, जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों ने सामूहिक रूप से दीये जलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं दीं. अनेक स्थानों पर दीपों से आकर्षक आकृतियां एवं संदेश भी बनाए गए.

जनभागीदारी से नचा इतिहास

प्रदेश के विभिन्न जिलों में आयोजित कार्यक्रमों में सेवा और जनभागीदारी का विशेष वातावरण देखने को मिला. मंदिरों, चौक-चौराहों, सार्वजनिक स्थलों और प्रमुख मैदानों में बड़ी संख्या में नागरिक एकत्रित हुए और दीप प्रज्वलित किए. कार्यक्रमों के माध्यम से समाज में सेवा, सहयोग और सकारात्मक बदलाव के संकल्प को आगे बढ़ाने का संदेश दिया गया.

क्या है सेवा संकल्प अभियान?

‘सेवा संकल्प अभियान’ के तहत छत्तीसगढ़ में 17 सितम्बर से 17 अक्टूबर तक विभिन्न जनसेवा एवं जनभागीदारी से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. अभियान का उद्देश्य सेवा और सुशासन की भावना को जन-जन तक पहुंचाना तथा समाज के विभिन्न वर्गों को रचनात्मक एवं जनकल्याणकारी गतिविधियों से जोड़ना है.

Tags: chhattisgarh newshome-hero-pos-6
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