Pendra murder case: 14 साल बाद मिला इंसाफ, सुपारी किलिंग में महिला को उम्रकैद, जमीन विवाद में कराई थी हत्या

Pendra murder case: पेंड्रारोड. छत्तीसगढ़ के गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में करीब 14 वर्ष पुराने चर्चित हत्याकांड में न्यायालय ने अहम फैसला सुनाया है. पेंड्रारोड स्थित द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ज्योति अग्रवाल की अदालत ने जमीन विवाद में युवक की सुपारी देकर हत्या कराने वाली मुख्य आरोपी मीराबाई को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही, उस पर 2,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है. जुर्माना अदा न करने की स्थिति में उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

जमीन विवाद बना हत्या की वजह

यह मामला सितंबर 2012 का है. मरवाही थाना क्षेत्र के ग्राम पंडरी निवासी मीराबाई और उसके पति श्रवण सिंह का संजय सिंह के साथ जमीन को लेकर विवाद चल रहा था. इसी रंजिश के चलते मीराबाई ने संजय सिंह को रास्ते से हटाने की साजिश रची.

30 हजार रुपये में दी गई थी हत्या की सुपारी

अभियोजन के अनुसार, मीराबाई ने संजय सिंह की हत्या के लिए तीन लोगों-सेवका सिंह, बबलू उर्फ जगनारायण और भोलू उर्फ भोला गोंड-को 30 हजार रुपये की सुपारी दी थी. इनमें से 29 हजार रुपये नकद देकर हत्या के लिए उकसाया गया था.

हत्या के बाद शव को तालाब में फेंका

योजना के तहत 8 सितंबर 2012 को आरोपियों ने संजय सिंह की हत्या कर दी. हत्या के बाद साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से शव को ग्राम ऐठी के डबरी तालाब में फेंक दिया गया था, ताकि अपराध को छिपाया जा सके. पुलिस जांच में हत्या की साजिश और सुपारी देने की पुष्टि हुई थी. इस मामले में शामिल तीनों सुपारी किलरों को न्यायालय पहले ही सजा सुना चुका था. मुख्य साजिशकर्ता मीराबाई के खिलाफ मामला लंबित था, जिस पर अब अंतिम फैसला आया है.

अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर सुनाई उम्रकैद

अदालत ने अपने निर्णय में कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में सफल रहा कि मीराबाई ने पूरी योजना, मंशा और जानकारी के साथ हत्या के लिए दुष्प्रेरित किया. सभी साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने उसे इस जघन्य अपराध के लिए उम्रकैद की सजा सुनाई.

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