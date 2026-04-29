Home > छत्तीसगढ़ > Pendra news: पेंड्रा में भारत फाइनेंस कंपनी में 11.47 लाख का गबन, कलेक्शन एजेंट पर मामला दर्ज

Pendra news: पेंड्रा में भारत फाइनेंस कंपनी में 11.47 लाख का गबन, कलेक्शन एजेंट पर मामला दर्ज

Pendra news: पेंड्रा में भारत वित्तीय समावेशन लिमिटेड  की शाखा में कार्यरत कलेक्शन एजेंट चैत राम पटेल पर 49 महिला हितग्राहियों से 11.47 लाख रुपये वसूलकर कंपनी में जमा न करने का आरोप लगा है. शिकायत और जांच के बाद मामला सही पाया गया.

By: Ranjana Sharma | Published: April 29, 2026 12:02:09 PM IST

पेंड्रा में भारत फाइनेंस कंपनी में 11.47 लाख का गबन
पेंड्रा में भारत फाइनेंस कंपनी में 11.47 लाख का गबन


Pendra news: छत्तीसगढ़ के पेंड्रा क्षेत्र में भारत वित्तीय समावेशन लिमिटेड की शाखा से जुड़ा एक गंभीर गबन का मामला सामने आया है, जिसमें कंपनी के एक कलेक्शन एजेंट पर महिला हितग्राहियों से वसूली गई लाखों रुपये की राशि हड़पने का आरोप लगा है. मामले की शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

मामला क्या है

प्राप्त जानकारी के अनुसार, पेंड्रा शाखा में कार्यरत कलेक्शन एजेंट ने लोन की किस्त और लोन क्लोज कराने के नाम पर महिला हितग्राहियों से पैसे वसूले, लेकिन इस राशि को कंपनी के खाते में जमा नहीं किया. आरोप है कि उसने भरोसे का दुरुपयोग करते हुए पूरी रकम खुद रख ली.

You Might Be Interested In

शिकायत और आरोपी की जानकारी

इस मामले में शाखा प्रबंधक बद्री दास मानिकपुरी ने थाना पेंड्रा में शिकायत दर्ज कराई है. शिकायत में बताया गया है कि आरोपी चैत राम पटेल, जो कि ग्राम चनाडोंगरी, जिला बिलासपुर का निवासी है, फरवरी 2022 से मई 2024 तक पेंड्रा शाखा में कलेक्शन एजेंट के रूप में कार्यरत था और उसी दौरान उसने इस गबन को अंजाम दिया.

गबन की राशि

जांच में यह सामने आया कि आरोपी ने कुल 49 महिला हितग्राहियों से लोन की किस्त और लोन बंद कराने के नाम पर कुल 11 लाख 47 हजार 883 रुपये वसूले, लेकिन यह पूरी राशि कंपनी के खाते में जमा नहीं की गई, जिससे कंपनी और हितग्राहियों दोनों को नुकसान हुआ.

मामला कैसे सामने आया

यह मामला तब उजागर हुआ जब प्रभावित महिलाओं ने कंपनी प्रबंधन को लिखित शिकायत दी. शिकायत मिलने के बाद कंपनी ने आंतरिक जांच शुरू की, जिसमें आरोपों की पुष्टि हो गई. इसके बाद आरोपी से संपर्क किया गया तो उसने शुरुआत में जल्द राशि जमा करने का आश्वासन दिया, लेकिन बाद में उसका मोबाइल फोन बंद हो गया और वह फरार हो गया.

पुलिस की कार्रवाई

शाखा प्रबंधक की शिकायत के आधार पर थाना पेंड्रा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आपराधिक विश्वासघात और गबन से संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस का कहना है कि आरोपी की तलाश जारी है और मामले की जांच की जा रही है, जिसके आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

Disclaimer: The article is a part of syndicated feed. Except for the headline, the content is not edited. Liability lies with the syndication partner for factual accuracy.

Tags: finance fraud indiapendra news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

गर्मी में भी रहेगा चेहरा खिलखिलाता! ये 5 फूल देंगे...

April 17, 2026

आम ही नहीं, इसका अचार भी है स्वादिष्ट और सेहत...

April 17, 2026

AC में सोने की आदत कहीं आपको बीमार तो नहीं...

April 16, 2026

कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में जैतून का तेल कितना असरदार?

April 15, 2026

गर्मी का असर होगा कम, ये शानदार ड्रिंक देंगे तुरंत...

April 13, 2026

कच्चा या पका पपीता, सेहत के लिए कौन है ज्यादा...

April 13, 2026
Pendra news: पेंड्रा में भारत फाइनेंस कंपनी में 11.47 लाख का गबन, कलेक्शन एजेंट पर मामला दर्ज

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Pendra news: पेंड्रा में भारत फाइनेंस कंपनी में 11.47 लाख का गबन, कलेक्शन एजेंट पर मामला दर्ज
Pendra news: पेंड्रा में भारत फाइनेंस कंपनी में 11.47 लाख का गबन, कलेक्शन एजेंट पर मामला दर्ज
Pendra news: पेंड्रा में भारत फाइनेंस कंपनी में 11.47 लाख का गबन, कलेक्शन एजेंट पर मामला दर्ज
Pendra news: पेंड्रा में भारत फाइनेंस कंपनी में 11.47 लाख का गबन, कलेक्शन एजेंट पर मामला दर्ज