Pendra news: पेंड्रा में भारत फाइनेंस कंपनी में 11.47 लाख का गबन, कलेक्शन एजेंट पर मामला दर्ज

Pendra news: छत्तीसगढ़ के पेंड्रा क्षेत्र में भारत वित्तीय समावेशन लिमिटेड की शाखा से जुड़ा एक गंभीर गबन का मामला सामने आया है, जिसमें कंपनी के एक कलेक्शन एजेंट पर महिला हितग्राहियों से वसूली गई लाखों रुपये की राशि हड़पने का आरोप लगा है. मामले की शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

मामला क्या है

प्राप्त जानकारी के अनुसार, पेंड्रा शाखा में कार्यरत कलेक्शन एजेंट ने लोन की किस्त और लोन क्लोज कराने के नाम पर महिला हितग्राहियों से पैसे वसूले, लेकिन इस राशि को कंपनी के खाते में जमा नहीं किया. आरोप है कि उसने भरोसे का दुरुपयोग करते हुए पूरी रकम खुद रख ली.

शिकायत और आरोपी की जानकारी

इस मामले में शाखा प्रबंधक बद्री दास मानिकपुरी ने थाना पेंड्रा में शिकायत दर्ज कराई है. शिकायत में बताया गया है कि आरोपी चैत राम पटेल, जो कि ग्राम चनाडोंगरी, जिला बिलासपुर का निवासी है, फरवरी 2022 से मई 2024 तक पेंड्रा शाखा में कलेक्शन एजेंट के रूप में कार्यरत था और उसी दौरान उसने इस गबन को अंजाम दिया.

गबन की राशि

जांच में यह सामने आया कि आरोपी ने कुल 49 महिला हितग्राहियों से लोन की किस्त और लोन बंद कराने के नाम पर कुल 11 लाख 47 हजार 883 रुपये वसूले, लेकिन यह पूरी राशि कंपनी के खाते में जमा नहीं की गई, जिससे कंपनी और हितग्राहियों दोनों को नुकसान हुआ.

मामला कैसे सामने आया

यह मामला तब उजागर हुआ जब प्रभावित महिलाओं ने कंपनी प्रबंधन को लिखित शिकायत दी. शिकायत मिलने के बाद कंपनी ने आंतरिक जांच शुरू की, जिसमें आरोपों की पुष्टि हो गई. इसके बाद आरोपी से संपर्क किया गया तो उसने शुरुआत में जल्द राशि जमा करने का आश्वासन दिया, लेकिन बाद में उसका मोबाइल फोन बंद हो गया और वह फरार हो गया.

पुलिस की कार्रवाई

शाखा प्रबंधक की शिकायत के आधार पर थाना पेंड्रा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आपराधिक विश्वासघात और गबन से संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस का कहना है कि आरोपी की तलाश जारी है और मामले की जांच की जा रही है, जिसके आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

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