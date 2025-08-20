Naxal Report: सुकमा पुलिस को मिली बड़ी सफलता दो लाख के इनामी खूंखार नक्सली गिरफ्तार

सुकमा से धर्मेन्द्र सिंह की रिपोर्ट
Naxal Report: नक्सलियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में पुलिस जवानों को बड़ी सफलता मिली है जवानों ने दो लाख के इनामी खूंखार नक्सली को गिरफ्तार किया है जिला सुकमा में नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत बड़ी सफलता मिली है। थाना जगरगुंडा पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने 2 लाख रुपये के इनामी नक्सली तेलाम बुधरा को गिरफ्तार किया है। वह ग्राम चिमलीपेंटा का निवासी है और मिलिशिया कमांडर के पद पर कार्यरत था।
सुरक्षा बालों के हथियार लूटने की बात कबूली
वही पूछताछ करने पर दिनांक 25.02.2023 को पुलिस गस्त पार्टी पर हमला कर 03 शहीद जवानों के हथियार को लूटने एवं दिनांक 03.11.2024 को जगरगुण्डा के साप्तहिक बाजार सुरक्षा प्रबंध में लगे सुरक्षा बलों पर हमला कर 02 जवानों को गंभीर रूप से घायल कर उनके हथियारों को लूटकर ले जाने की घटना में अन्य नक्सलियों के साथ शामिल रहना स्वीकार किया गया। घटनाओं के संबंध में जगरगुण्डा में अपराध क्रमांक 02/2023 धारा 147, 148, 149, 307, 396, 120(बी) 25, 27, आर्म्स एक्ट, 3, 4 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 38, 39 वि.वि. कि. नि.अधि. एवं 29/2024 धारा 190, 191, 61, 310 भारतीय न्याय संहिता, 25, 27 आर्म्स एक्ट, 38, 39 विधि विरूद्ध क्रिया कलाप अधिनियम के तहत पूर्व से प्रकरण पंजीबद्ध है। उपरोक्त घटनाओं में नक्सली आरोपी के विरूद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए विधिवत् गिरफ्तार कर विशेष न्यायालय के समक्ष पेश कर न्यायिक रिमाण्ड मिलने पर जेला भेजा गया।
सुकमा एसएसपी मनीष रात्रे ने बताया
सुकमा एसएसपी मनीष रात्रे ने बताया कि जगरगुंडा के कुंडेड से नक्सल ऑपरेशन पर निकले सीआरपीएफ और डीआरजी के जवानों ने दो लाख के इनामी नक्सली को गिरफ्तार किया है न्यालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है।