छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिला न्यायालय में उस समय हंगामा मच गया, जब ट्रक चोरी के एक आरोपी ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) के साथ बदसलूकी शुरू कर दी. आरोपी ने कोर्ट के कटघरे से कूदकर डायस पर चढ़ने की कोशिश की और जज को जान से मारने की धमकी देते हुए गाली-गलौज की. उसने डायस पर रखे कांच के फ्रेम को तोड़ने का भी प्रयास किया। इस दौरान उसने कोर्ट में मौजूद कर्मचारियों के साथ भी अभद्रता की.

क्या है पूरा मामला?

यह मामला सरगांव थाना क्षेत्र में ट्रेलर चोरी से जुड़ा है. जानकारी के मुताबिक, 16 नवंबर को बांकीमोंगरा निवासी ट्रेलर चालक रामाधार कुर्मी ने सरगांव के पथरिया मोड़ के पास से ट्रेलर चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई थी. पुलिस ने मामले में तेजी से कार्रवाई करते हुए महज सात घंटे के भीतर मदकूद्वीप चौक के पास से आरोपी भगतराम राजपूत को चोरी के ट्रेलर समेत पकड़ लिया.

जज को दी जान से मारने की धमकी

इसके बाद पुलिस आरोपी को मुंगेली की CJM कोर्ट में पेश करने पहुंची. कोर्ट में जब मजिस्ट्रेट ने उससे उसका नाम पूछा, तो वह भड़क गया. उसने कटघरे से छलांग लगाकर डायस पर चढ़ने का प्रयास किया और जज को जान से मारने की धमकी देते हुए गाली-गलौज करने लगा. उसने CJM को कहा- ‘तू मेरे को जेल भेजेगा बे…’ आरोपी ने वहां मौजूद न्यायालयीन कर्मचारियों के साथ भी बदसलूकी की.

पुलसकर्मियों ने आरोपी को भेजा जेल