MP News: डाकघर चोरी का खुलासा, 72 घंटे में पुलिस ने पकड़ा मास्टरमाइंड

रतलाम, मध्यप्रदेश से हुसैन खान की रिपोर्ट
MP News: रतलाम शहर के मुख्य डाकघर में बीते शनिवार की रात हुई 7 लाख रुपए की सनसनीखेज चोरी का पुलिस ने 72 घंटों में पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने चोरी के मास्टरमाइंड अमृत सिंह सोलंकी को उसकी पत्नी अनीता और बहन पपीता सोलंकी सहित गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपियों के खिलाफ चोरी और साजिश रचने का मामला दर्ज किया गया है।
फिल्म की कहानी से काम नहीं है चोरी की योजना
चोरी की योजना किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। अमृत सिंह ने डाकघर में कुछ महीने पहले खाता खुलवाया और पूरी तरह से रेकी की। वारदात की रात उसने मेडिकल कॉलेज के पास से रेनकोट पहना और डाकघर पहुंचकर बैटरी से चलने वाले कटर से ताले काट दिए। खास बात यह रही कि उसने कटर चलाना गूगल से सीखा था।
शहर भर के 1000 से ज्यादा CCTV फुटेज खंगाले गए
पुलिस को चकमा देने के लिए आरोपी ने कई तरह के तरीके अपनाए, लेकिन उसके द्वारा इस्तेमाल किया गया संभल ही पुलिस तक पहुंचने का सबसे बड़ा सुराग बना। पुलिस ने संभल बेचने वाली दुकान तक पहुंचकर सुराग निकाला और फिर शहर भर के 1000 से ज्यादा CCTV फुटेज खंगाले। इसी जांच के बाद पुलिस आरोपी के गांव तक पहुंची और उसे दबोच लिया।
चोरी में आरोपी की पत्नी और बहन ने भी दिया साथ
जांच में सामने आया कि चोरी के रुपए छिपाने में अमृत सिंह की पत्नी और बहन ने भी साथ दिया, जिस वजह से उन्हें भी आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने बरामदगी की कार्रवाई के साथ ही तीनों को न्यायालय में पेश किया है।
एएसपी ने बताया कि आरोपी ने पूरी वारदात मूवी स्टाइल में अंजाम दी। आधुनिक तकनीक और सोशल मीडिया की मदद लेकर उसने चोरी की योजना बनाई और उसे अंजाम तक पहुंचाया। लेकिन पुलिस की सतर्कता और गहन जांच ने आखिरकार 72 घंटे में पूरे राज़ से पर्दा हटा दिया।