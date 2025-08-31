Home > क्राइम > MP News: डाकघर चोरी का खुलासा, 72 घंटे में पुलिस ने पकड़ा मास्टरमाइंड

MP News: डाकघर चोरी का खुलासा, 72 घंटे में पुलिस ने पकड़ा मास्टरमाइंड

MP News: रतलाम डाकघर चोरी का खुलासा, 72 घंटे में पुलिस ने पकड़ा मास्टरमाइंड, पत्नी और बहन भी शामिल

Published By: Swarnim Suprakash
Published: August 31, 2025 18:54:36 IST

MP News: रतलाम डाकघर चोरी का खुलासा, 72 घंटे में पुलिस ने पकड़ा मास्टरमाइंड, पत्नी और बहन भी शामिल
MP News: रतलाम डाकघर चोरी का खुलासा, 72 घंटे में पुलिस ने पकड़ा मास्टरमाइंड, पत्नी और बहन भी शामिल

रतलाम, मध्यप्रदेश से हुसैन खान की रिपोर्ट 
MP News: रतलाम शहर के मुख्य डाकघर में बीते शनिवार की रात हुई 7 लाख रुपए की सनसनीखेज चोरी का पुलिस ने 72 घंटों में पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने चोरी के मास्टरमाइंड अमृत सिंह सोलंकी को उसकी पत्नी अनीता और बहन पपीता सोलंकी सहित गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपियों के खिलाफ चोरी और साजिश रचने का मामला दर्ज किया गया है।

फिल्म की कहानी से काम नहीं है चोरी की योजना 

चोरी की योजना किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। अमृत सिंह ने डाकघर में कुछ महीने पहले खाता खुलवाया और पूरी तरह से रेकी की। वारदात की रात उसने मेडिकल कॉलेज के पास से रेनकोट पहना और डाकघर पहुंचकर बैटरी से चलने वाले कटर से ताले काट दिए। खास बात यह रही कि उसने कटर चलाना गूगल से सीखा था।

Odisha News: भुवनेश्वर के लिंगराज रेलवे स्टेशन के पास मिला शव,आत्महत्या करने की आशंका

शहर भर के 1000 से ज्यादा CCTV फुटेज खंगाले गए 

पुलिस को चकमा देने के लिए आरोपी ने कई तरह के तरीके अपनाए, लेकिन उसके द्वारा इस्तेमाल किया गया संभल ही पुलिस तक पहुंचने का सबसे बड़ा सुराग बना। पुलिस ने संभल बेचने वाली दुकान तक पहुंचकर सुराग निकाला और फिर शहर भर के 1000 से ज्यादा CCTV फुटेज खंगाले। इसी जांच के बाद पुलिस आरोपी के गांव तक पहुंची और उसे दबोच लिया।

चोरी में आरोपी की पत्नी और बहन ने भी दिया साथ 

जांच में सामने आया कि चोरी के रुपए छिपाने में अमृत सिंह की पत्नी और बहन ने भी साथ दिया, जिस वजह से उन्हें भी आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने बरामदगी की कार्रवाई के साथ ही तीनों को न्यायालय में पेश किया है।

Om Bidla in Puri: संसद भवन में दिखेगी ओडिशा की झलक, जगन्नाथ रथ यात्रा के पवित्र पहिए होंगे स्थापित

एएसपी ने बताया कि आरोपी ने पूरी वारदात मूवी स्टाइल में अंजाम दी। आधुनिक तकनीक और सोशल मीडिया की मदद लेकर उसने चोरी की योजना बनाई और उसे अंजाम तक पहुंचाया। लेकिन पुलिस की सतर्कता और गहन जांच ने आखिरकार 72 घंटे में पूरे राज़ से पर्दा हटा दिया।

Tags: chhattisgarh policeMadhya Pradeshmadhya pradesh crimeMP
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

घर पर बनाए बच्चों के लिए स्वादिष्ट और बाजार जैसी...

September 1, 2025

रागी रोटी से करे अपने सुगर लेवल को कंट्रोल और...

September 1, 2025

झटपट तैयार करें मूंग दाल हलवा, स्वाद ऐसा कि उंगलियां...

September 1, 2025

किस समय पर चाय पीना होता है सबसे सही? जानें

August 31, 2025

खाली पेट अदरक को चबाने से क्या होता है?

August 31, 2025

लाल मिर्च खाने के 5 बड़े नुकसान

August 31, 2025
MP News: डाकघर चोरी का खुलासा, 72 घंटे में पुलिस ने पकड़ा मास्टरमाइंड

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

MP News: डाकघर चोरी का खुलासा, 72 घंटे में पुलिस ने पकड़ा मास्टरमाइंड

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

MP News: डाकघर चोरी का खुलासा, 72 घंटे में पुलिस ने पकड़ा मास्टरमाइंड
MP News: डाकघर चोरी का खुलासा, 72 घंटे में पुलिस ने पकड़ा मास्टरमाइंड
MP News: डाकघर चोरी का खुलासा, 72 घंटे में पुलिस ने पकड़ा मास्टरमाइंड
MP News: डाकघर चोरी का खुलासा, 72 घंटे में पुलिस ने पकड़ा मास्टरमाइंड
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?