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Khairagarh meritorious students: खैरागढ़ में मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान, कलेक्टर ने दी उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं

Khairagarh meritorious students: खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले में मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान किया गया, जहां कलेक्टर इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल ने 10वीं और 12वीं के टॉपर्स को बधाई दी. उन्होंने विद्यार्थियों को अनुशासन और निरंतर मेहनत के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की.

By: Ranjana Sharma | Published: May 1, 2026 4:52:27 PM IST

खैरागढ़ में टॉपर्स का सम्मान, कलेक्टर ने दी बधाई
खैरागढ़ में टॉपर्स का सम्मान, कलेक्टर ने दी बधाई


Khairagarh meritorious students: जिले में राज्य स्तरीय कक्षा 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों का सम्मान किया गया. कलेक्टर इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल ने मेधावी छात्रों को बधाई देते हुए उनकी सफलता को जिले के लिए गौरव का विषय बताया और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की.

12वीं के टॉपर वैभव रत्नाकर का सम्मान

कलेक्टर इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल ने कक्षा 12वीं की राज्य मेरिट सूची (टॉप 10) में स्थान प्राप्त करने वाले छात्र वैभव रत्नाकर को उनकी उल्लेखनीय उपलब्धि पर सम्मानित किया. इस दौरान उन्होंने वैभव को आगे की पढ़ाई के लिए प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों में प्रवेश लेकर सिविल सेवा परीक्षा (आईएएस/आईपीएस) की तैयारी करने के लिए प्रेरित किया. उन्होंने कहा कि अनुशासन, निरंतर अध्ययन और लक्ष्य के प्रति समर्पण ही सफलता की कुंजी है.

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10वीं की टॉपर चंचल वर्मा को मिली सलाह

इसी क्रम में कक्षा 10वीं के जिला स्तरीय टॉप 10 में स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा चंचल वर्मा को भी कलेक्टर ने बधाई दी. उन्होंने चंचल को कक्षा 11वीं में गणित विषय चुनने और नियमित अध्ययन के साथ आगे बढ़ने की सलाह दी, ताकि वह उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हासिल कर सके.

 विद्यार्थियों की सफलता बनी प्रेरणा

कलेक्टर चंद्रवाल ने कहा कि जिले के विद्यार्थियों की यह उपलब्धि अन्य छात्रों के लिए प्रेरणास्रोत है. उन्होंने अभिभावकों और शिक्षकों की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि उनके मार्गदर्शन और सहयोग से ही विद्यार्थी इस मुकाम तक पहुंच पाते हैं. इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी मुकुल के.पी. साव, सहायक नोडल अधिकारी समग्र शिक्षा आत्मा राम साहू, संबंधित संस्थाओं के प्राचार्य और पालकगण उपस्थित रहे. सभी ने सफल विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की.

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Tags: board exam toppers honoured
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