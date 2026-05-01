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Marwahi Arson Case: मरवाही में पेट्रोल डालकर घर में लगाई आग लाखों की संपत्ति खाक, आरोपी गिरफ्तार

Marwahi Arson Case: मरवाही के ग्राम चना डोंगरी में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक ने पेट्रोल डालकर घर में आग लगा दी, जिससे लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई. एफएसएल जांच में आगजनी की पुष्टि हुई और पुलिस ने आरोपी सुनील कुमार मार्को को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. मामले की जांच जारी है.

By: Ranjana Sharma | Published: May 1, 2026 12:30:29 PM IST

पेट्रोल डालकर घर जलाने का मामला, आरोपी पुलिस गिरफ्त में
पेट्रोल डालकर घर जलाने का मामला, आरोपी पुलिस गिरफ्त में


Marwahi Arson Case: मरवाही थाना क्षेत्र के ग्राम चना डोंगरी में रंजिश के चलते एक युवक द्वारा घर में आग लगाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. इस घटना में करीब एक लाख रुपए से अधिक की संपत्ति जलकर खाक हो गई. पुलिस ने मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है.

शिकायत के बाद शुरू हुई जांच

जानकारी के अनुसार, बीते 25 अप्रैल 2026 को प्रार्थी उत्तम सिंह पिता चंद्रभान सिंह ने थाना मरवाही में रिपोर्ट दर्ज कराई कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनके घर में आग लगा दी गई, जिससे घर में रखा सामान और छानी-छप्पर जल गए. पुलिस ने आगजनी का मामला दर्ज कर जांच शुरू की.

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एफएसएल जांच में खुला राज

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार खिलारी के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अविनाश कुमार मिश्रा एवं एसडीओपी मरवाही राजेश देवांगन के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी ने टीम गठित कर जांच शुरू की. जांच के दौरान एफएसएल टीम की मदद से यह स्पष्ट हुआ कि आग पेट्रोल डालकर लगाई गई थी.

पुरानी रंजिश में दिया वारदात को अंजाम

पुलिस जांच में सामने आया कि गांव के ही सुनील कुमार मार्को के जीजा का प्रार्थी उत्तम सिंह से कुछ दिन पहले विवाद हुआ था. इसी रंजिश में आरोपी सुनील कुमार मार्को ने सुबह करीब 9 बजे, जब प्रार्थी घर पर नहीं था, पेट्रोल डालकर घर में आग लगा दी. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें उसने घटना को अंजाम देना स्वीकार कर लिया. इसके बाद थाना मरवाही में संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है. पुलिस ने बताया कि मामले की जांच जारी है.

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Tags: marwahi fire incidentpetrol fire case
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