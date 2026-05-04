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forest department action: बलरामपुर में वन विभाग की कार्रवाई, लाखों की अवैध लकड़ी और मशीनरी जब्त

Balrampur forest department action: बलरामपुर में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध लकड़ी तस्करी का भंडाफोड़ किया है. छापेमारी में लाखों की लकड़ी और हाइड्रा क्रेन जब्त की गई है. आरोपी फरार हैं और उनकी तलाश जारी है. विभाग ने सख्त कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.

By: Ranjana Sharma | Published: May 4, 2026 4:22:51 PM IST

वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, लकड़ी माफिया पर शिकंजा
वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, लकड़ी माफिया पर शिकंजा


Balrampur forest department action: बलरामपुर  जिले में अवैध वन कटाई और लकड़ी तस्करी के खिलाफ वन विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है. राजपुर रेंज के ग्राम घोरगड़ी में छापेमारी कर विभाग ने लकड़ी माफिया के नेटवर्क को झटका दिया है. कार्रवाई के दौरान आरोपी मौके से फरार हो गए, लेकिन भारी मात्रा में अवैध लकड़ी और मशीनरी जब्त की गई है.

गुप्त सूचना पर रात में छापेमारी

वन विभाग को मुखबिर से सूचना मिली थी कि क्षेत्र में अवैध रूप से पेड़ों की कटाई कर लकड़ी का परिवहन किया जा रहा है. सूचना के आधार पर टीम ने रात करीब 7 बजे छापेमारी की. कार्रवाई के दौरान आरोपी ट्रक और लकड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गए.

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हाइड्रा क्रेन और लाखों की लकड़ी जब्त

छापेमारी के दौरान वन विभाग ने एक हाइड्रा क्रेन जब्त की, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 15 लाख रुपये बताई जा रही है. इसके अलावा सेमल प्रजाति के 26 लठ्ठे बरामद किए गए, जिनकी कीमत करीब 2.50 लाख रुपये आंकी गई है. यह जब्ती इस बात का संकेत है कि क्षेत्र में बड़े स्तर पर अवैध कटाई की जा रही थी. मामले में इजहार अंसारी, पिता मुख्तार अंसारी को हाइड्रा चालक के रूप में चिन्हित किया गया है. वन विभाग की टीम अब अन्य आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी हुई है.

वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में कार्रवाई

यह पूरी कार्रवाई डीएफओ आलोक कुमार बाजपेयी के निर्देश और रेंजर अजय वर्मा के निर्देश तथा वन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा अंजाम दी गई. वन विभाग ने इस मामले में छत्तीसगढ़ वन (संरक्षण) नियम 2001 की धारा 3(क), 16 और 22 के तहत कार्रवाई प्रस्तावित की है. इसके साथ ही वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1969 और भू-राजस्व संहिता की संबंधित धाराओं के अंतर्गत भी प्रकरण दर्ज किया जा रहा है. प्रारंभिक जांच में स्पष्ट हुआ है कि बिना अनुमति पेड़ों की कटाई कर लकड़ी का अवैध परिवहन किया जा रहा था. विभाग ने संबंधित आरोपियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और आगे की वैधानिक प्रक्रिया शुरू कर दी है.

वन संपदा की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता

डीएफओ आलोक कुमार बाजपेई ने स्पष्ट कहा कि वन संपदा की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है. उन्होंने चेतावनी दी कि अवैध कटाई और परिवहन में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और ऐसे मामलों में लगातार सख्त कार्रवाई की जाएगी. रेंजर अजय वर्मा ने बताया कि सूचना मिलते ही टीम ने तुरंत कार्रवाई की, जिससे अवैध लकड़ी और मशीनरी जब्त की जा सकी. उन्होंने कहा कि फरार आरोपियों की तलाश जारी है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा. मामले की विस्तृत जांच जारी है और दोषी पाए जाने पर संबंधित लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. साथ ही क्षेत्र में निगरानी बढ़ाने और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए विशेष अभियान चलाने की तैयारी की जा रही है.

 
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Tags: balrampur forest department actionchhattisgarh forest news
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