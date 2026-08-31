Home > छत्तीसगढ़ > Chhattisgarh: महतारी वंदन योजना से महिलाओं को मिला आर्थिक संबल, लाभार्थी पूनम धावरिया ने सीएम साय को कहा- धन्यवाद

Chhattisgarh: महतारी वंदन योजना से महिलाओं को मिला आर्थिक संबल, लाभार्थी पूनम धावरिया ने सीएम साय को कहा- धन्यवाद

Chhattisgarh Mahtari Vandan Yojana: लाभार्थी पूनम धावरिया ने महतारी वंदन योजना के माध्यम से महिलाओं को नियमित आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रति हृदय से आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि योजना महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के साथ उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है.

By: Hasnain Alam | Published: August 31, 2026 8:37:55 PM IST

महतारी वंदना योजना लाभार्थी पूनम पूनम धावरिया
महतारी वंदना योजना लाभार्थी पूनम पूनम धावरिया


Chhattisgarh Mahtari Vandan Yojana: छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बनकर सामने आई है. योजना के माध्यम से महिलाओं को नियमित आर्थिक सहायता मिल रही है, जिससे वे अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ-साथ आर्थिक रूप से अधिक सक्षम महसूस कर रही हैं. गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के सारबहरा निवासी पूनम धावरिया भी इस योजना से लाभान्वित हो रही हैं. उन्हें महतारी वंदन योजना की 31वीं किस्त की राशि प्राप्त हो चुकी है.

राशि प्राप्त होने पर पूनम धावरिया ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद दिया. उन्होंने कहा कि महतारी वंदन योजना के तहत उन्हें नियमित रूप से प्रत्येक माह आर्थिक सहायता मिल रही है. यह राशि उनके लिए बेहद उपयोगी है और घर-परिवार की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में आर्थिक सहारा प्रदान करती है.

You Might Be Interested In

समय पर मिली राशि से रक्षाबंधन की खुशी हुई दोगुनी

पूनम धावरिया ने बताया कि रक्षाबंधन पर्व को ध्यान में रखते हुए सितंबर माह की किस्त की राशि अगस्त माह में ही प्रदान की गई है. समय से पहले राशि मिलने से महिलाओं में खुशी का माहौल है. उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन जैसे महत्वपूर्ण पर्व से पहले राशि मिलना उनके लिए विशेष खुशी की बात है.

उन्होंने भावुक होकर कहा कि रक्षाबंधन के अवसर पर समय से मिली यह राशि उन्हें भाई की ओर से मिले उपहार जैसी महसूस हुई. इस आर्थिक सहायता से पर्व की तैयारियों और आवश्यक घरेलू खर्चों में उन्हें सहूलियत मिली है.

महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल

पूनम ने कहा कि महतारी वंदन योजना केवल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की योजना नहीं है, बल्कि यह महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. नियमित रूप से मिलने वाली राशि से महिलाओं को अपनी आवश्यकताओं के लिए दूसरों पर निर्भरता कम करने में मदद मिल रही है.

उन्होंने कहा कि योजना से मिलने वाली राशि का उपयोग महिलाएं अपनी दैनिक जरूरतों, परिवार से जुड़े खर्चों तथा अन्य आवश्यक कार्यों में कर पा रही हैं. इससे उनमें आर्थिक आत्मविश्वास भी बढ़ रहा है.

सीएम विष्णु देव साय का व्यक्त किया आभार

पूनम धावरिया ने महतारी वंदन योजना के माध्यम से महिलाओं को नियमित आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रति हृदय से आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि योजना महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के साथ उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है.

महतारी वंदन योजना से मिलने वाली नियमित आर्थिक सहायता महिलाओं के लिए भरोसे और संबल का माध्यम बन रही है. पूनम धावरिया की कहानी इसी बदलाव की एक झलक प्रस्तुत करती है, जहां समय पर मिली सहायता ने न केवल घरेलू जरूरतों को पूरा करने में मदद की, बल्कि रक्षाबंधन के पर्व की खुशियों को भी बढ़ाया.

Tags: chhattisgarh news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कौन सा तेल लगाने से बाल लंबे होते हैं?

August 31, 2026

अंबर-धरा एक्ट्रेस 40 की उम्र में बनने वाली हैं मां

August 31, 2026

कौन हैं कनिका मान?

August 31, 2026

रजत दलाल का थार पार्किंग को लेकर विवाद

August 30, 2026

इन 5 स्मार्टफोन में मिलती है अच्छी परफॉर्मेंस

August 30, 2026

जब सुभाष घई और सलमान खान की हुई लड़ाई

August 30, 2026
Chhattisgarh: महतारी वंदन योजना से महिलाओं को मिला आर्थिक संबल, लाभार्थी पूनम धावरिया ने सीएम साय को कहा- धन्यवाद

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Chhattisgarh: महतारी वंदन योजना से महिलाओं को मिला आर्थिक संबल, लाभार्थी पूनम धावरिया ने सीएम साय को कहा- धन्यवाद
Chhattisgarh: महतारी वंदन योजना से महिलाओं को मिला आर्थिक संबल, लाभार्थी पूनम धावरिया ने सीएम साय को कहा- धन्यवाद
Chhattisgarh: महतारी वंदन योजना से महिलाओं को मिला आर्थिक संबल, लाभार्थी पूनम धावरिया ने सीएम साय को कहा- धन्यवाद
Chhattisgarh: महतारी वंदन योजना से महिलाओं को मिला आर्थिक संबल, लाभार्थी पूनम धावरिया ने सीएम साय को कहा- धन्यवाद