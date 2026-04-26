Zoratarai water tank: फाइल में ‘पास’, जमीन पर ‘फेल’, जोरातराई में 32 लाख की पानी टंकी बनी शो-पीस

Zoratarai water tank: धमतरी जिले के कुरुद क्षेत्र के ग्राम जोरातराई (सिलौटी) में सरकारी योजनाओं और जमीनी हकीकत के बीच बड़ा अंतर सामने आया है. पीएचई विभाग द्वारा 32 लाख रुपये की लागत से बनाई गई पानी टंकी पांच साल बाद भी ग्रामीणों के किसी काम नहीं आ रही. विभाग ने रिकॉर्ड में इसे सफल प्रोजेक्ट बताकर पंचायत को सौंप दिया, लेकिन हकीकत में यह टंकी ‘सफेद हाथी’ बनकर खड़ी है.

इंजीनियरिंग का ‘गजब’ करिश्मा

ग्रामीणों के अनुसार टंकी को भरने में मोटर को पूरा दिन लग जाता है, लेकिन सप्लाई शुरू होते ही पानी महज 20 मिनट में खत्म हो जाता है. पाइपलाइन और वाल्व सिस्टम में ऐसी तकनीकी खामी है कि पानी का दबाव टिक नहीं पाता. ग्रामीणों का आरोप है कि पांच साल बाद भी टंकी की बाउंड्रीवॉल नहीं बनी और न ही पर्याप्त क्षमता का बोर खनन कराया गया. इससे पूरी योजना अधूरी और निष्प्रभावी बनी हुई है.

जब व्यवस्था थी, तो खर्च क्यों?

गांव में लोग फिलहाल नलकूप से पानी ले रहे हैं और पेयजल संकट नहीं है. ऐसे में ग्रामीण सवाल उठा रहे हैं कि जब पुरानी व्यवस्था ठीक थी, तो बिना योजना के 32 लाख रुपये खर्च करने की क्या जरूरत थी.

मामले में पीएचई विभाग के एसडीओ राजवीर महोबिया ने कहा कि विभागीय रिकॉर्ड में टंकी की टेस्टिंग सफल रही है और इसे पंचायत को हैंडओवर किया जा चुका है. हालांकि, उन्होंने समस्या को गंभीर मानते हुए तकनीकी जांच कराने की बात कही है. पूर्व सरपंच सविता चोवाराम गंजीर सहित ग्रामीणों का कहना है कि वे कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. अब एक बार फिर जांच के आश्वासन से उम्मीद जगी है.

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