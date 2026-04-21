Home > छत्तीसगढ़ > कोरबा में दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार हाइवा ने एक्टिवा सवार को कुचला; एक की मौत

कोरबा में दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार हाइवा ने एक्टिवा सवार को कुचला; एक की मौत

Korba Road Accident: कोरबा में बगदेवा मोड़ पर भीषण सड़क हादसा हुआ. जहां एक हाइवा की टक्कर से एक्टिवा सवार मिस्त्री की मौत हो गई.

By: Preeti Rajput | Published: April 21, 2026 1:56:19 PM IST

कोरबा में बगदेवा मोड़ पर भीषण सड़क हादसा हुआ.
कोरबा में बगदेवा मोड़ पर भीषण सड़क हादसा हुआ.


Korba Road Accident: कोरबा कटघोरा-लखनपुर मुख्य मार्ग पर स्थित बगदेवा मोड़ के पास आज एक तेज रफ्तार हाइवा ने एक्टिवा सवारों को अपनी चपेट में ले लिया. इस दर्दनाक हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके साथ सवार महिला गंभीर रूप से घायल है. घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने चक्काजाम कर दिया है.

You Might Be Interested In

एक व्यक्ति की मौके पर मौत 

​मृतक की पहचान मंगल सिंह (निवासी ग्राम भंवर) के रूप में हुई है, जो पेशे से टाइल्स मिस्त्री थे. उनके साथ काम करने वाली महिला राजकुमारी पाटली (निवासी कुटेलामुड़ा) भी एक्टिवा पर सवार थीं. दोनों टाइल्स फिटिंग के काम के लिए बाकीमोंगरा की ओर जा रहे थे, तभी बगदेवा मोड़ के पास अनियंत्रित हाइवा ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी. घायल राजकुमारी को तत्काल कटघोरा स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया. उसके बाद स्थिति गंभीर होने के कारण प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल कोरबा रेफर कर दिया गया है. वहीं कटघोरा थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभालने का प्रयास कर रही है.

​सड़क पर हंगामा और चक्काजाम

​हादसे के बाद स्थानीय ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा. ग्रामीणों ने सड़क पर उतरकर चक्काजाम कर दिया है, जिससे बाईपास के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं. राहगीरों को भीषण गर्मी और जाम के कारण भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. ग्रामीणों की मांग है कि ​मृतक के परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए और ​क्षेत्र में भारी वाहनों की रफ्तार पर अंकुश लगाने के लिए ठोस प्रशासनिक कदम उठाए जाएं. 

You Might Be Interested In

Disclaimer: The article is a part of syndicated feed. Except for the headline, the content is not edited. Liability lies with the syndication partner for factual accuracy.  

You Might Be Interested In
Tags: Activa collision Indiamason killed Korbaroad blockade protest
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

गर्मी में भी रहेगा चेहरा खिलखिलाता! ये 5 फूल देंगे...

April 17, 2026

आम ही नहीं, इसका अचार भी है स्वादिष्ट और सेहत...

April 17, 2026

AC में सोने की आदत कहीं आपको बीमार तो नहीं...

April 16, 2026

कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में जैतून का तेल कितना असरदार?

April 15, 2026

गर्मी का असर होगा कम, ये शानदार ड्रिंक देंगे तुरंत...

April 13, 2026

कच्चा या पका पपीता, सेहत के लिए कौन है ज्यादा...

April 13, 2026
कोरबा में दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार हाइवा ने एक्टिवा सवार को कुचला; एक की मौत

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

कोरबा में दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार हाइवा ने एक्टिवा सवार को कुचला; एक की मौत
कोरबा में दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार हाइवा ने एक्टिवा सवार को कुचला; एक की मौत
कोरबा में दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार हाइवा ने एक्टिवा सवार को कुचला; एक की मौत
कोरबा में दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार हाइवा ने एक्टिवा सवार को कुचला; एक की मौत