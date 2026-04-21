कोरबा में दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार हाइवा ने एक्टिवा सवार को कुचला; एक की मौत

Korba Road Accident: कोरबा कटघोरा-लखनपुर मुख्य मार्ग पर स्थित बगदेवा मोड़ के पास आज एक तेज रफ्तार हाइवा ने एक्टिवा सवारों को अपनी चपेट में ले लिया. इस दर्दनाक हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके साथ सवार महिला गंभीर रूप से घायल है. घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने चक्काजाम कर दिया है.

एक व्यक्ति की मौके पर मौत

​मृतक की पहचान मंगल सिंह (निवासी ग्राम भंवर) के रूप में हुई है, जो पेशे से टाइल्स मिस्त्री थे. उनके साथ काम करने वाली महिला राजकुमारी पाटली (निवासी कुटेलामुड़ा) भी एक्टिवा पर सवार थीं. दोनों टाइल्स फिटिंग के काम के लिए बाकीमोंगरा की ओर जा रहे थे, तभी बगदेवा मोड़ के पास अनियंत्रित हाइवा ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी. घायल राजकुमारी को तत्काल कटघोरा स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया. उसके बाद स्थिति गंभीर होने के कारण प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल कोरबा रेफर कर दिया गया है. वहीं कटघोरा थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभालने का प्रयास कर रही है.

​सड़क पर हंगामा और चक्काजाम

​हादसे के बाद स्थानीय ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा. ग्रामीणों ने सड़क पर उतरकर चक्काजाम कर दिया है, जिससे बाईपास के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं. राहगीरों को भीषण गर्मी और जाम के कारण भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. ग्रामीणों की मांग है कि ​मृतक के परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए और ​क्षेत्र में भारी वाहनों की रफ्तार पर अंकुश लगाने के लिए ठोस प्रशासनिक कदम उठाए जाएं.

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