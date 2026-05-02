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Korba railway accident: कोरबा में रेलवे ट्रैक किनारे युवक की लाश मिलने से हड़कंप, हादसे की आशंका

Korba railway accident: कोरबा के उरगा थाना क्षेत्र में रेलवे ट्रैक किनारे एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई. प्रारंभिक जांच में चलती ट्रेन से गिरने की आशंका जताई जा रही है. युवक की पहचान नहीं हो पाई है और पुलिस उसकी शिनाख्त के प्रयास में जुटी है.

By: Ranjana Sharma | Published: May 2, 2026 1:26:25 PM IST

रेलवे ट्रैक किनारे मिला युवक का शव
रेलवे ट्रैक किनारे मिला युवक का शव


Korba railway accident: कोरबा उरगा थाना क्षेत्र अंतर्गत मड़वारानी केबिन के पास रेलवे ट्रैक के किनारे एक युवक की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. शनिवार सुबह स्थानीय लोगों की नजर जैसे ही शव पर पड़ी, उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल (RPF) की टीम ने प्रारंभिक जांच में हादसे की आशंका जताई है.

रेलवे ट्रैक किनारे मिला शव

घटना मड़वारानी रेलवे केबिन के समीप की है, जहां शनिवार सुबह ग्रामीणों ने ट्रैक किनारे एक युवक का शव देखा. घटना की जानकारी मिलते ही उरगा पुलिस मौके पर पहुंची और क्षेत्र में लोगों की भीड़ जमा हो गई. पुलिस के अनुसार मृतक युवक की उम्र करीब 24 वर्ष बताई जा रही है. युवक ने काले रंग का लोअर, टी-शर्ट और जूते पहन रखे थे. हालांकि उसके पास से कोई पहचान पत्र या दस्तावेज नहीं मिला है, जिससे उसकी पहचान हो सके.

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चलती ट्रेन से गिरने की आशंका

प्रारंभिक जांच में यह संभावना जताई जा रही है कि युवक किसी यात्री ट्रेन के गेट पर खड़ा होकर सफर कर रहा था. इसी दौरान नींद आने या संतुलन बिगड़ने से वह रेलवे ट्रैक किनारे लगे ओएचई (OHE) खंभे से टकरा गया और नीचे गिर गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. युवक की पहचान के लिए पुलिस ने विशेष अभियान शुरू कर दिया है. मृतक की फोटो आसपास के जिलों और थानों के व्हाट्सएप ग्रुप में साझा की गई है. साथ ही मड़वारानी और आसपास के गांवों में कोटवारों के माध्यम से भी पहचान कराने की कोशिश की जा रही है.

पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव, जांच जारी

उरगा थाना प्रभारी नवीन पटेल के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मौके पर पंचनामा कार्रवाई पूरी कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है और पहचान होने का इंतजार किया जा रहा है. पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि यदि किसी को इस हुलिए के युवक के बारे में कोई जानकारी हो, तो वे तत्काल उरगा थाने में संपर्क करें, ताकि मृतक की पहचान कर आगे की कार्रवाई की जा सके.

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Tags: body found on the track sidekorba railway accident
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