Home > क्राइम > बॉयफ्रेंड ने लड़की के साथ बनाया संबंध, चोरी छिपे वीडियो बनाकर दोस्तों को दिखाया, फिर वायरल करने की धमकी देकर…

बॉयफ्रेंड ने लड़की के साथ बनाया संबंध, चोरी छिपे वीडियो बनाकर दोस्तों को दिखाया, फिर वायरल करने की धमकी देकर…

Korba Minor Girl Rape Case: छत्तीसगढ़ के कोरबा में 17 साल की नाबालिग लड़की के साथ बॉयफ्रेंड ने संबंध बनाए, उसके बाद वीडियो बनाकर दोस्तों को दिखाया. दोस्त भी वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने लगे.

By: Sohail Rahman | Published: June 11, 2026 4:29:13 PM IST

कोरबा में बॉयफ्रेंड ने लड़की के साथ बनाया संबंध फिर वीडियो रिकॉर्ड कर दोस्तों को दिखाया
कोरबा में बॉयफ्रेंड ने लड़की के साथ बनाया संबंध फिर वीडियो रिकॉर्ड कर दोस्तों को दिखाया


Korba Minor Girl Rape Case: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां एक 17 साल की नाबालिग लड़की के साथ ब्लैकमेलिंग और यौन शोषण का मामला सामने आया है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, बॉयफ्रेंड ने पहले लड़की के साथ प्रेम संबंध बनाए, फिर उसके बाद इस पूरी घटना का वीडियो बनाया. इसके बाद उसने इस वीडियो को अपने दोस्तों को दिखाया. उसके बाद उसके दोस्तों ने लड़की को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया. आरोपियों ने लड़की की प्राइवेट फोटो और वीडियो का गलत इस्तेमाल करने की धमकी देकर उसे यौन शोषण करने के लिए मजबूर किया.

जब लड़की ने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने उन्हें धमकाया और वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी.

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कहां का है पूरा मामला?

बताया जा रहा है कि ये पूरी घटना बाल्को नगर पुलिस थाना क्षेत्र की है. मुख्य आरोपी की पहचान 30 वर्षीय होरी लाल चौहान के रूप में हुई है. जबकि पीड़िता की उम्र 17 साल बताई जा रही है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, आरोपी मजदूरी करते हैं और दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं और पिछले 2 सालों से रिश्ते में थे, इस दौरान दोनों ने कई बार यौन संबंध बनाए थे.

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आरोपी ने बनाया वीडियो

बॉयफ्रेंड ने शारीरिक संबंध बनाते समय एक वीडियो बनाया और बाद में उसे अपने दोस्तों को दिखाया. वीडियो देखने के बाद उसके दोस्तों ने भी नाबालिग लड़की पर यौन संबंध बनाने का दबाव डाला. वो लोग यही नहीं रूके उन्होंने वीडियो वायरल करने की धमकी दी और अश्लील हरकतें करने लगे. जब पीड़िता ने इसका विरोध किया तो लगातार धमकियां मिलनी शुरू हो गई. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच करना शुरू कर दिया है.

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बताया जा रहा है कि वीडियो के डर से पीड़िता बहुत परेशान रहने लगी, आखिरकार उन्होंने हिम्मत करके पूरी घटना की जानकारी अपने भाई को दी. जिसके बाद उसके भाई ने पुलिस ने थाने में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत दर्ज करने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ रेप, ब्लैकमेलिंग और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया.

Tags: chhattisgarh newscrime news
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