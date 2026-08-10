Home > छत्तीसगढ़ > Chhattisgarh: विधवा महिला के साथ घर में था पति, पहुंच गई पत्नी, फिर दोनों के बीच हुआ ऐसा काम कि…

Chhattisgarh: विधवा महिला के साथ घर में था पति, पहुंच गई पत्नी, फिर दोनों के बीच हुआ ऐसा काम कि…

Chhattisgarh Crime: कोरिया में दूसरी महिला से संबंध होने के शक में पति और पत्नी के बीच विवाद हुआ. इसी दौरान धक्का लगने से पति सड़क किनारे पड़े पत्थर से टकराकर गंभीर रूप से घायल हो गया. बाद में उसकी मौत हो गई.

By: Hasnain Alam | Published: August 10, 2026 6:07:34 PM IST

कोरिया अवैध संबंध
कोरिया अवैध संबंध


Chhattisgarh Crime: छत्तीसगढ़ के कोरिया से एक सनसनीखेज मामले सामने आया है, जहां एक शख्स को अपनी अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था, इसको लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ. इस दौरान पति की मौत हो गई. पुलिस के मुताबिक झूमाझटकी के दौरान धक्का लगने से पति पत्थर से टकराकर घायल हुआ था. इसके बाद मौत हो गई. घटना के बाद पत्नी को हिरासत में लिया गया है और आगे की जांच जारी है.

पूरा मामला कोरिया जिले के चरचा थाना क्षेत्र के ग्राम तिलवन डांड के पिपरपारा का है. पुलिस के अनुसार पति के दूसरी महिला से संबंध होने के संदेह में पत्नी ने उसके साथ विवाद किया. इसी दौरान धक्का लगने से पति सड़क किनारे पड़े पत्थर से टकराकर गंभीर रूप से घायल हो गया. बाद में उसकी मौत हो गई.

You Might Be Interested In

विधवा महिला से संबंध होने का था शक

पुलिस के मुताबिक मृतक जयवीर की पत्नी बबली को अपने पति के पड़ोस में रहने वाली एक विधवा महिला से कथित संबंध होने का शक था. इसी बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर विवाद होता था. छह अगस्त को दोपहर बबली राशन दुकान से राशन लेकर घर लौट रही थी. इसी दौरान उसे संदेह हुआ कि उसका पति जयवीर उसी विधवा महिला के घर में मौजूद है.

शक के आधार पर वह महिला के घर पहुंची और अंदर तलाश करने लगी. बताया जा रहा है कि वहां जयवीर छिपा हुआ मिला. जयवीर को वहां देखने के बाद बबली गुस्से में आ गई. दोनों के बीच कहासुनी और झूमाझटकी हुई. इसके बाद दोनों घर की ओर जाने लगे, लेकिन रास्ते में भी विवाद जारी रहा.

पत्थर पर मुंह के बल गिरकर बेहोश हो गया था जयवीर

इसी दौरान बबली ने जयवीर को धक्का दे दिया. धक्का लगने से जयवीर सड़क किनारे पड़े पत्थर पर मुंह के बल जा गिरा और बेहोश हो गया. इसके बाद बबली ने आसपास के लोगों की मदद से घायल जयवीर को घर पहुंचाया. घायल जयवीर को घर लाने के कुछ समय बाद उसकी मौत हो गई.

घटना की जानकारी पुलिस को मिलने पर चरचा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की. पुलिस ने बबली को हिरासत में लेकर पूछताछ की है तथा प्रकरण दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

Tags: chhattisgarh newscrime news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

वैभव सूर्यवंशी के नाम दर्ज हैं ये 8 ‘अजूबा’ रिकॉर्ड

August 9, 2026

अगस्त में घूमने के लिए अच्छी रहेंगी ये 6 जगहें

August 9, 2026

सैंकड़ों किमी. दूर से कांवड़ क्यों लाते हैं शिव भक्त?

August 9, 2026

हंसिका मोटवानी, चाइल्ड एक्ट्रेस से लेकर फिल्मों तक का सफर

August 9, 2026

कौन हैं संचिता बासु?

August 9, 2026

क्या था ऑपरेशन सफेद सागर?

August 9, 2026
Chhattisgarh: विधवा महिला के साथ घर में था पति, पहुंच गई पत्नी, फिर दोनों के बीच हुआ ऐसा काम कि…

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Chhattisgarh: विधवा महिला के साथ घर में था पति, पहुंच गई पत्नी, फिर दोनों के बीच हुआ ऐसा काम कि…
Chhattisgarh: विधवा महिला के साथ घर में था पति, पहुंच गई पत्नी, फिर दोनों के बीच हुआ ऐसा काम कि…
Chhattisgarh: विधवा महिला के साथ घर में था पति, पहुंच गई पत्नी, फिर दोनों के बीच हुआ ऐसा काम कि…
Chhattisgarh: विधवा महिला के साथ घर में था पति, पहुंच गई पत्नी, फिर दोनों के बीच हुआ ऐसा काम कि…