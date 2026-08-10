Chhattisgarh: विधवा महिला के साथ घर में था पति, पहुंच गई पत्नी, फिर दोनों के बीच हुआ ऐसा काम कि…

Chhattisgarh Crime: छत्तीसगढ़ के कोरिया से एक सनसनीखेज मामले सामने आया है, जहां एक शख्स को अपनी अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था, इसको लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ. इस दौरान पति की मौत हो गई. पुलिस के मुताबिक झूमाझटकी के दौरान धक्का लगने से पति पत्थर से टकराकर घायल हुआ था. इसके बाद मौत हो गई. घटना के बाद पत्नी को हिरासत में लिया गया है और आगे की जांच जारी है.

पूरा मामला कोरिया जिले के चरचा थाना क्षेत्र के ग्राम तिलवन डांड के पिपरपारा का है. पुलिस के अनुसार पति के दूसरी महिला से संबंध होने के संदेह में पत्नी ने उसके साथ विवाद किया. इसी दौरान धक्का लगने से पति सड़क किनारे पड़े पत्थर से टकराकर गंभीर रूप से घायल हो गया. बाद में उसकी मौत हो गई.

विधवा महिला से संबंध होने का था शक

पुलिस के मुताबिक मृतक जयवीर की पत्नी बबली को अपने पति के पड़ोस में रहने वाली एक विधवा महिला से कथित संबंध होने का शक था. इसी बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर विवाद होता था. छह अगस्त को दोपहर बबली राशन दुकान से राशन लेकर घर लौट रही थी. इसी दौरान उसे संदेह हुआ कि उसका पति जयवीर उसी विधवा महिला के घर में मौजूद है.

शक के आधार पर वह महिला के घर पहुंची और अंदर तलाश करने लगी. बताया जा रहा है कि वहां जयवीर छिपा हुआ मिला. जयवीर को वहां देखने के बाद बबली गुस्से में आ गई. दोनों के बीच कहासुनी और झूमाझटकी हुई. इसके बाद दोनों घर की ओर जाने लगे, लेकिन रास्ते में भी विवाद जारी रहा.

पत्थर पर मुंह के बल गिरकर बेहोश हो गया था जयवीर

इसी दौरान बबली ने जयवीर को धक्का दे दिया. धक्का लगने से जयवीर सड़क किनारे पड़े पत्थर पर मुंह के बल जा गिरा और बेहोश हो गया. इसके बाद बबली ने आसपास के लोगों की मदद से घायल जयवीर को घर पहुंचाया. घायल जयवीर को घर लाने के कुछ समय बाद उसकी मौत हो गई.

घटना की जानकारी पुलिस को मिलने पर चरचा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की. पुलिस ने बबली को हिरासत में लेकर पूछताछ की है तथा प्रकरण दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.