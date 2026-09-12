CG Crime: लात-घूंसों और डंडे से मां की छाती पर बेरहमी से मारा… छत्तीसगढ़ में जादू-टोने के शक में बेटे ने की महिला की हत्या

Chhattisgarh Son Killed Mother: कभी जिस मां की गोद में बैठकर एक बेटा बड़ा हुआ, उसी मां पर अंधविश्वास का ऐसा शक हावी हुआ कि कथित तौर पर उसने अपनी ही मां पर हमला कर दिया. छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले से सामने आए इस मामले ने रिश्तों को झकझोर कर रख दिया है. झलमला थाना क्षेत्र के ग्राम मुड़वाही में एक युवक पर अपनी 50 साल की मां को जादू-टोना करने के संदेह में बेरहमी से पीटने का आरोप है. गंभीर चोटों के बाद महिला की मौत हो गई. पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया.

जादू-टोने के शक में ले ली मां की जान

पुलिस के मुताबिक, घटना 9 सितंबर की रात करीब 10 बजे की है. आरोप है कि 21 साल के तुलसी राम मेरावी ने अपनी मां बतसिया बाई मेरावी पर जादू-टोने के संदेह पर उसके साथ बेरहमी से मारपीट की. इस दौरान उसने लात-घूंसों के साथ लकड़ी के डंडे से भी मां पर हमला किया. मारपीट में महिला के शरीर के कई हिस्सों में चोटें आईं. छाती पर गंभीर चोट लगने के बाद उनकी हालत बिगड़ गई और आखिरकार उनकी मौत हो गई.

घटना के बाद 11 सितंबर को मृतका के पति सबर सिंह मेरावी ने झलमला थाने में पत्नी की मौत की सूचना दी. इसके बाद पुलिस ने मर्ग कायम कर घटनास्थल का निरीक्षण किया और शव पंचनामा की कार्रवाई की. शव को पोस्टमार्टम के लिए पीएचसी रेंगाखार भेजा गया. जांच के दौरान महिला के शरीर पर कई जगह चोट के निशान मिले.

हत्या के साथ टोनही प्रताड़ना अधिनियम में केस

पुलिस के अनुसार, पोस्टमार्टम के बाद मिली शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में छाती पर लगी गंभीर चोटों को मौत का कारण बताया गया. इसके बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच आगे बढ़ाई. पुलिस ने तुलसी राम मेरावी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) के तहत हत्या का मामला दर्ज किया. इसके अलावा छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 की धारा 4 और 5 के तहत भी कार्रवाई की गई. पूछताछ में आरोपी द्वारा घटना के संबंध में जानकारी दिए जाने की बात पुलिस ने कही है. उसके मेमोरणडम के आधार पर वारदात में इस्तेमाल लकड़ी का डंडा यानी चिरान गवाहों की मौजूदगी में उसके घर से बरामद कर जब्त किया गया. पुलिस ने 12 सितंबर को तुलसी राम को गिरफ्तार किया.