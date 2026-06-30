Jitendra Dhruv: कौन था साइको किलर जितेंद्र ध्रुव? महिलाओं को बनाता था निशाना, घरों में घुसकर करता था कत्लेआम

Psycho Killer Jitendra Dhruv: कुछ अपराधी पैसों के लिए हत्या करते हैं, कुछ बदले की भावना में, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके लिए किसी की जान लेना एक सनक बन जाती है. ऐसे अपराधियों के लिए इंसानी जिंदगी की कोई कीमत नहीं होती. वे खून-खराबे में ही रोमांच महसूस करते हैं और अपने शिकार को तड़पते देखकर उन्हें अजीब सा सुकून मिलता है.

छत्तीसगढ़ का साइको किलर जितेंद्र ध्रुव भी ऐसा ही एक खौफनाक नाम है, जिसने महज 11 महीनों के भीतर छह लोगों की बेरहमी से हत्या कर पूरे इलाके में दहशत फैला दी थी. वह चोरी करने के इरादे से घरों में घुसता था, महिलाओं को आसान निशाना समझता था और जो भी उसके सामने आ जाता, उसे मौत के घाट उतार देता था.

जब आरोपी ने धारदार हथियार से खत्म कर दिया हंसता खेलता परिवार

घटना 12-13 जुलाई, 2017 की रात थी. ज़िले के तेलिन सत्ती के रहने वाले महेंद्र सिन्हा, उनकी पत्नी उषा सिन्हा और उनका छोटा बेटा त्रिलोक घर पर थे. अचानक एक आदमी आया और उसने सिन्हा परिवार पर धारदार हथियार से हमला कर दिया. हमलावर गुस्से में लग रहा था. वह बस उन तीनों को मारना चाहता था. उसका मकसद बस उन्हें मारना था. उसने कोई रहम नहीं दिखाया, उन पर हमला करता रहा. उसने बच्चे को भी नहीं छोड़ा. हमला इतना बेरहमी से किया गया कि महेंद्र, उनकी पत्नी उषा और उनके बेटे त्रिलोक की मौके पर ही मौत हो गई.

जब पुलिस को इस ट्रिपल मर्डर केस का पता चला, तो हंगामा मच गया. पुलिस ने तेज़ी से जांच शुरू की. पूरी जांच और पूछताछ के बाद, पुलिस ने आखिरकार कातिल को पकड़ लिया. आरोपी की पहचान तेलिन सत्ती के रहने वाले जितेंद्र ध्रुव के तौर पर हुई. गिरफ्तारी के बाद जब आरोपी से पूछताछ की गई, तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया.

पहले भी कर चुका था तीन मर्डर

जैसे-जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ी, उन्हें चौंकाने वाली जानकारी मिली. उन्हें पता चला कि इस पागल हत्यारे ने सिन्हा परिवार को मारने से पहले तीन और मर्डर किए थे. उसने खपरी गांव में एक मां और बेटी को मारा था और उससे पहले, जितेंद्र ध्रुव ने एक ग्रामीण कृषि अधिकारी पिंगला राज की हत्या की थी.

कोर्ट के इस कड़े फैसले ने एक मिसाल कायम की

कुल मिलाकर, सीरियल किलर जितेंद्र ध्रुव ने सिर्फ 11 महीनों में छह सनसनीखेज मर्डर किए. गिरफ्तारी के बाद, जितेंद्र ध्रुव का केस लोअर कोर्ट से जिले के एडिशनल सेशंस कोर्ट में गया. पांच मर्डर केस की सुनवाई के बाद, कोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया जिसने सभी को चौंका दिया. असल में, एडिशनल सेशंस जज ने जितेंद्र ध्रुव को दोषी ठहराते हुए उसे एक बार नहीं, बल्कि तीन बार उम्रकैद और जुर्माना लगाया.

एक केस में फैसला अभी बाकी है. फिलहाल, एडिशनल सेशंस कोर्ट ने तेलिन सत्ती के ट्रिपल मर्डर केस और खपरी गांव में मां-बेटी की हत्या के मामले में अपना फैसला सुना दिया है. रूरल एग्रीकल्चर ऑफिसर पिंगला राज की हत्या के मामले में फैसला अभी पेंडिंग है.