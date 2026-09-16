Jhiram Ghati Case: 24 में से 7 धाराओं में सजा और 800 रुपये… झीरम घाटी कांड में 10 दोषियों को सजा-ए-मौत

Chhattisgarh Jhiram Ghati Case: छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित झीरम घाटी हमले से जुड़े करीब 13 साल पुराने मामले में आखिरकार अदालत ने सजा का एलान कर दिया है. जगदलपुर की विशेष NIA अदालत ने बुधवार 16 सितंबर 2026 को 2013 के इस चर्चित माओवादी हमले के मामले में दोषी ठहराए गए सभी 10 आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है. इससे पहले 5 सितंबर 2016 को अदालत ने सभी 10 आरोपियों को दोषी करार दिया था.

क्या है झीरम घाटी हमला?

25 मई 2013 को बस्तर की झीरम घाटी में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा के काफिले पर माओवादियों ने घात लगाकर हमला किया था. हमले में तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नंदकुमार पटेल, पूर्व नेता प्रतिपक्ष महेंद्र कर्मा और पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल समेत कई कांग्रेस नेताओं की मौत हुई थी. कुल 29 लोगों की जान गई थी. भारी तादाद में लोग घायल हुए थे.

13 साल तक चली कानूनी प्रक्रिया

इस मामले की सुनवाई लंबे समय तक चली. अभियोजन पक्ष की ओर से 101 गवाहों के बयान दर्ज किए गए. शुरुआत में 11 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चला था, लेकिन सुनवाई के दौरान एक आरोपी की मौत हो गई. इसके बाद 10 आरोपियों के खिलाफ ट्रायल जारी रहा. 5 सिंतबर 2026 को विशेष NIA अदालत ने इन सभी को दोषी माना था.

5 सितंबर को दोषी करार, 16 सितंबर को सजा

5 सितंबर 2026 को विशेष NIA अदालत ने बचे हुए सभी 10 आरोपियों को दोषी करार दिया था और सजा सुनाने के लिए 16 सितंबर की तारीख तय की थी. अब आज अदालत ने सभी 10 दोषियोंको मृत्युदंड सुनाया. उपलब्ध केस विवरण के मुताबिक, 24 धाराओं में से 7 धाराओं के तहत सजा और प्रत्येक पर 800 रुपये का अर्थदंड भी बताया गया है.

फैसला अभी अंतिम नहीं

मृत्युदंड सुनाए जाने के बावजूद कानूनी प्रक्रिया यहीं खत्म नहीं होती. यह सजा हाई कोर्ट के आदेश के बाद ही लागू होगा. तब तक सभी केंद्रीय जेल में रहेंगे. मृत्युदंड के खिलाफ सभी दोषी 30 दिनों के अंदर उच्च न्यायालय जा सकते हैं.