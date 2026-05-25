Chhattisgarh Crime: पत्नी का था अवैध संबंध, पति को झारखंड से ले गई छत्तीसगढ़, फिर प्रेमी के साथ मिलकर…

Chhattisgarh Crime News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हुई एक शख्स की हत्या का खुलासा हो गया है. यह हत्या अवैध संबंध की वजह से हुई थी. रविवार को झारखंड पुलिस एक 35 साल की महिला के साथ बिलासपुर के सिरगिट्टी थाने पहुंची और 40 साल के विनोद लोंमगा की हत्या होने और उसका शव रेलवे ट्रैक के किनारे दबे होने की बात बताई. इसके बाद आदर्श नगर के पास बने नये रेलवे ट्रैक के पास खोजबीन की गई, जहां गड्ढे में लाश मिली.

झारखंड पुलिस ने बिलासपुर पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी. पुलिस ने बताया कि झारखंड के सिमडेगा निवासी पूनम लोंमगा ने ही अपने पति विनोद लोंमगा की हत्या की है. महिला ने अपने प्रेमी और उसके दो साथियों के साथ मिलकर हत्या की घटना को अंजाम दिया और वापस ससुराल जाकर रहने लगी.

किसी से पैसा लेना है बोलकर निकले थे पति-पत्नी

सिरगिट्टी थाना प्रभारी अभय सिंह बैस ने बताया कि विनोद नाम से गुम इंसान की शिकायत झारखंड पुलिस में दर्ज है. 19 मई को बिलासपुर में किसी से पैसा लेना है बोलकर पति-पत्नी बिलासपुर पहुंचे थे. लेकिन, बाद में अकेली पत्नी वापस घर झारखंड पहुंची.

पुलिस के मुताबिक उसने घरवालों को बताया कि उसका पति बिलासपुर में काम कर रहा है. घरवालों ने जब बात कराने को कहा तो महीने भर बात होने की बात महिला ने बताया, जिस पर परिजनों को शंका हुई और थाने में गुम इंसान दर्ज कराया.

पूनम लोंमगा की बातों पर परिवार को था संदेह

परिवार को शुरू से ही पूनम लोंमगा की बातों पर संदेह था. वह पति का मोबाइल अपने साथ लेकर घर लौटी थी और लगातार अलग-अलग बातें बता रही थी. विनोद लोंमगा से संपर्क नहीं होने पर उसके भाई राजेश लोंमगा ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई.

थाना प्रभारी ने आगे बताया कि वहां के पुलिस वालों ने जांच में पाया कि पत्नी के ब्वॉयफ्रेंड ने पैसे देने की बात कहते हुए उन्हें बिलासपुर बुलाया था. जहां पत्नी और उसके प्रेमी और दो साथियों ने मिलकर विनोद लोंमगा की सिरगिट्टी में हत्या कर दी और लाश को रेलवे ट्रैक के किनारे छिपाकर वापस चले गए.

गमछे से गला घोंटा फिर चाकू से रेता

पुलिस ने बताया कि महिला ने हत्या की बात कबूल कर ली है. उसने बताया कि गमछे से गला घोंटकर उसकी हत्या की गई. इसके बाद चाकू से गला रेत दिया गया. हत्या के बाद शव को छिपाने की नीयत से रेलवे पटरी किनारे पानी और कीचड़ से भरे खेत में फेंक दिया गया.

फिलहाल पुलिस ने शव बरामद कर पंचनामा कर पोस्टमॉर्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है. प्रेमी और दो साथी फरार हैं. उनकी तलाश की जा रही है.