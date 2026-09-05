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Chattisgarh Crime: मेरी बेटी से दूर… छत्तीसगढ़ में एकतरफा प्यार में अंधा हुआ युवक; प्रेमिका की मां बन रही था रोड़ा तो कर डाला कांड

Jashpur Murder Case: छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में एक युवक कथित तौर पर एक लड़की के एकतरफा प्यार में इस कदर डूब गया कि उसकी नाराजगी का शिकार लड़की की मां बन गई.

By: Shristi S | Published: September 5, 2026 8:16:12 PM IST

छत्तीसगढ़ में एकतरफा प्यार में अंधा हुआ युवक ने प्रेमिका की मां को मार डाला
छत्तीसगढ़ में एकतरफा प्यार में अंधा हुआ युवक ने प्रेमिका की मां को मार डाला


Chhattisgarh Lover Killed Girlfriend Mother: छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले से एक ऐसी वारदात सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया. यहां एक युवक कथित तौर पर एक लड़की के एकतरफा प्यार में इस कदर डूब गया कि उसकी नाराजगी का शिकार लड़की की मां बन गई. आरोप है कि प्रेमिका से बातचीत बंद होने और उसकी मां के विरोध करने से नाराज युवक ने घर में घुसकर महिला पर टंगिया से हमला कर दिया. हमले में 55 साल की महिला की मौत हो गई. वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया, लेकि पुलिस की चुश्ती ने आरोपी को महज 24 घंटे के भीतर झारखंड से गिरफ्तार कर लिया.

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के मुताबिक, मामला जशपुर जिले के आस्ता थाना क्षेत्र के ग्राम हर्री का है. मृतका की पहचान 55 साल की धनमनी बाई के रूप में हुई है. आरोपी युवक मृतका की बेटी से एकतरफा इश्क करता था. बताया जा रहा है कि कुछ समय से प्रेमिका ने युवक से बातचीत बंद कर दी थी. इसके अलावा मृतका ने भी युवक को अपनी बेटी से बातचीत करने और उसे परेशान करने से मना किया था.

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पुलिस के मुताबिक, इसी बात को लेकर आरोपी युवक नाराज था. आरोप है कि उसने इसी नाराजगी में महिला को निशाना बनाया और घर में घुसकर टंगिया से उस पर हमला कर दिया. गंभीर चोट लगने के कारण महिला की मौत हो गई.

वारदात के बाद फरार हो गया आरोपी

घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. जानकारी मिलने पर आस्ता थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. मृतका के पति की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले में कार्रवाई शुरू की. पुलिस ने घटनास्थल और आसपास के इलाकों से जानकारी जुटाने के साथ आरोपी की तलाश शुरू की. जांच के दौरान पुलिस को उसके झारखंड की ओर भागने की जानकारी मिली. इसके बाद पुलिस टीम ने कार्रवाई हुए आरोपी को झारखंड के रायडीह से गिरफ्तार कर लिया.

हत्या में इस्तेमाल टंगिया भी बरामद

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के साथ ही वारदात में इस्तेमाल किए गए टंगिया को भी बरामद कर लिया है. पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर हत्या के पीछे की पूरी वजह और घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ रही है. 

पुलिस ने 24 घंटे में आरोपी को दबोचा

इस मामले में सबसे अहम बात यह रही कि महिला की हत्या के बाद पुलिस ने तेजी से जांच करते हुए महज 24 घंटे के भीतर आरोपी तक पहुंच बनाई. शुरुआती जांच में हत्या के  पीछे एकतरफा इश्क, बातचीत बंद होने और मृतका द्वारा आरोपी को बेटी से दूर रहने की हिदायत देने की बात सामने आई है. हालांकि, वारदात की पूरी परिस्थितियों और आरोपी की भूमिका को लेकर पुलिस की जांच जारी है. फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और उससे पूछताछ की जा रही है.

Tags: chattisgarhcrimeMurder
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