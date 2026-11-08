Chhattisgarh: जल्दी अमीर बनना चाहता था युवक, ममेरे भाई के बेटे की हत्या कर किडनी-फेफड़े और आंखें निकाल लीं, ऑनलाइन बेचने का था प्लान

Chhattisgarh Crime: छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक युवक ने पर सोशल मीडिया से प्रभावित होकर अपने ममेरे भाई के चार साल के बेटे की हत्या कर दी. आरोप है कि उसने बच्चे के शरीर से किडनी, फेफड़े और आंखें निकाल लीं और उन्हें ऑनलाइन बेचने की योजना बनाई थी. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

पुलिस के मुताबिक, आरोपी की पहचान बासुदेव उर्फ टंगनू के रूप में हुई है. बच्चे का शव जशपुर जिले के लोधेनापाठ महुआ गांव में मक्के के खेत के पास पानी से भरे एक गड्ढे में बोरे के अंदर मिला था. शव को कंबल और रजाई में लपेटकर मिट्टी में दबाया गया था.

5 नवंबर से लापता था मासूम

जशपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) लाल उमेद सिंह ने बताया कि बच्चे के पिता रामजीत राम ने शनिवार को सन्ना थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. उन्होंने बताया था कि उनका चार वर्षीय बेटा जितेंद्र राम 5 नवंबर से लापता है.

पुलिस के अनुसार, रामजीत करीब एक साल पहले रोजगार की तलाश में अपने परिवार के साथ सन्ना गांव आकर रहने लगे थे. वह आमाटचुआ नदी बांध के पास एक झोपड़ी में रहते थे. आरोपी बासुदेव उनका ममेरा भाई था और अक्सर उनके घर आता-जाता था.

शनिवार को परिजन बच्चे की तलाश कर रहे थे. इसी दौरान पिता को मक्के के खेत के पास एक गड्ढे में बोरे में बंद बच्चे का शव मिला. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई.

जल्दी अमीर बनने के लिए बनाया हत्या का प्लान

एसएसपी के मुताबिक, जांच के दौरान पुलिस ने पास के चलनी गोर्रापाठ गांव निवासी बासुदेव को हिरासत में लिया. पूछताछ में आरोपी ने कथित तौर पर अपना जुर्म कबूल कर लिया.

पुलिस के अनुसार, आरोपी दिहाड़ी मजदूरी से होने वाली कमाई से संतुष्ट नहीं था और कम समय में ज्यादा पैसा कमाना चाहता था. इसके लिए वह लगातार सोशल मीडिया पर जल्दी अमीर बनने के तरीके तलाशता रहता था. इसी दौरान उसके मन में छोटे बच्चों के अंग निकालकर बेचने का विचार आया.

शराब पिलाकर मासूम की हत्या की

एसएसपी ने आरोपी के बयान का हवाला देते हुए बताया कि 5 नवंबर को बासुदेव बच्चे को बहला-फुसलाकर अपने साथ अलग-अलग जगहों पर ले गया. इस दौरान उसने शराब और चिकन खरीदा. आरोप है कि उसने बच्चे को शराब पिलाई और उसके नशे में सो जाने के बाद चाकू से उसका गला काट दिया.

इसके बाद आरोपी ने बच्चे के शरीर को चीरकर कथित तौर पर उसकी किडनी, फेफड़े और आंखें निकाल लीं. उसने इन अंगों को एक प्लास्टिक की बाल्टी में रखा.

खेत में गड्ढा खोदकर छिपाया शव

वारदात के बाद आरोपी ने बच्चे के शव को कंबल और रजाई में लपेटकर बोरे में भर दिया. इसके बाद उसे मक्के के खेत के पास पानी से भरे गड्ढे में डालकर मिट्टी से ढक दिया.

पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर घटनास्थल के पास से वारदात में इस्तेमाल किया गया कथित हथियार, निकाले गए अंगों से भरी प्लास्टिक की बाल्टी और अन्य संबंधित सामान बरामद किया है. पुलिस ने रविवार को आरोपी बासुदेव को गिरफ्तार कर लिया. फिलहाल मामले की जांच जारी है.