Home > छत्तीसगढ़ > Chhattisgarh Viral Video: जांजगीर-चांपा में स्कूल में ही शिक्षक-शिक्षिका ने किया गंदा काम, आपत्तिजनक वीडियो हुआ वायरल

Chhattisgarh Viral Video: जांजगीर-चांपा में स्कूल में ही शिक्षक-शिक्षिका ने किया गंदा काम, आपत्तिजनक वीडियो हुआ वायरल

Janjgir-Champa Viral Video: जांजगीर-चांपा के एक शिक्षक और शिक्षिका का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में दोनों स्कूल के अंदर आपत्तिजनक स्थिति में दिखाई दे रहे हैं. वीडियो के सामने आने के बाद लोगों ने ऐसे शिक्षकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है.

By: Hasnain Alam | Published: June 23, 2026 5:33:06 PM IST

जांजगीर-चांपा टीचर वायरल वीडियो
जांजगीर-चांपा टीचर वायरल वीडियो


Chhattisgarh Teacher Viral Video: छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले के एक शिक्षक और शिक्षिका का आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो के वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है. दावा किया जा रहा है कि वीडियो में नजर आ रहे शिक्षक और शिक्षिका नवागढ़ विकासखंड के बोड़सरा प्राथमिक शाला खैरवार पारा में पोस्टेड हैं.

वायरल वीडियो में स्कूल के अंदर आपत्तिजनक स्थिति में दिखाई दे रहे हैं. वीडियो के सामने आने के बाद लोगों ने ऐसे शिक्षकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है. वहीं जिला शिक्षा अधिकारी ने इसकी जांच के निर्देश दिए हैं.

You Might Be Interested In

वायरल वीडियो की हो रही जांच

जिला शिक्षा अधिकारी अशोक सिन्हा ने बताया कि वायरल वीडियो उनके संज्ञान में आया है. इसकी जांच कराई जा रही है. उन्होंने कहा कि यदि जांच में वीडियो सही पाया जाता है और संबंधित शिक्षक-शिक्षिका की संलिप्तता की पुष्टि होती है, तो नियमानुसार सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी.

फिलहाल शिक्षा विभाग पूरे मामले की जांच में जुट गया है. जांच रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि वायरल वीडियो कब का है और किन परिस्थितियों में बनाया गया. इस घटना ने स्कूलों में अनुशासन और विभाग की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं. inkhabar.com इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है. फिलहाल यह वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है.

Tags: chhattisgarh newsJanjgir-Champa Newsviral video
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

गर्मियों में स्किन को कैसे रखें हेल्दी?

June 23, 2026

अयोध्या के 5 दर्शनीय धार्मिक स्थल

June 23, 2026

ज्यादा मेथी खाने के नुकसान

June 23, 2026

स्किन चमकाने वाले 7 जादुई ‘ग्लो शॉट्स’, महंगी क्रीम से...

June 23, 2026

कहां से सांसद हैं प्रिया सरोज?

June 23, 2026

कौन हैं रागिनी सोनकर?

June 23, 2026
Chhattisgarh Viral Video: जांजगीर-चांपा में स्कूल में ही शिक्षक-शिक्षिका ने किया गंदा काम, आपत्तिजनक वीडियो हुआ वायरल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Chhattisgarh Viral Video: जांजगीर-चांपा में स्कूल में ही शिक्षक-शिक्षिका ने किया गंदा काम, आपत्तिजनक वीडियो हुआ वायरल
Chhattisgarh Viral Video: जांजगीर-चांपा में स्कूल में ही शिक्षक-शिक्षिका ने किया गंदा काम, आपत्तिजनक वीडियो हुआ वायरल
Chhattisgarh Viral Video: जांजगीर-चांपा में स्कूल में ही शिक्षक-शिक्षिका ने किया गंदा काम, आपत्तिजनक वीडियो हुआ वायरल
Chhattisgarh Viral Video: जांजगीर-चांपा में स्कूल में ही शिक्षक-शिक्षिका ने किया गंदा काम, आपत्तिजनक वीडियो हुआ वायरल