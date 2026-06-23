Chhattisgarh Viral Video: जांजगीर-चांपा में स्कूल में ही शिक्षक-शिक्षिका ने किया गंदा काम, आपत्तिजनक वीडियो हुआ वायरल

Chhattisgarh Teacher Viral Video: छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले के एक शिक्षक और शिक्षिका का आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो के वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है. दावा किया जा रहा है कि वीडियो में नजर आ रहे शिक्षक और शिक्षिका नवागढ़ विकासखंड के बोड़सरा प्राथमिक शाला खैरवार पारा में पोस्टेड हैं.

वायरल वीडियो में स्कूल के अंदर आपत्तिजनक स्थिति में दिखाई दे रहे हैं. वीडियो के सामने आने के बाद लोगों ने ऐसे शिक्षकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है. वहीं जिला शिक्षा अधिकारी ने इसकी जांच के निर्देश दिए हैं.

वायरल वीडियो की हो रही जांच

जिला शिक्षा अधिकारी अशोक सिन्हा ने बताया कि वायरल वीडियो उनके संज्ञान में आया है. इसकी जांच कराई जा रही है. उन्होंने कहा कि यदि जांच में वीडियो सही पाया जाता है और संबंधित शिक्षक-शिक्षिका की संलिप्तता की पुष्टि होती है, तो नियमानुसार सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी.

जिला @JanjgirDist में शिक्षक और शिक्षिका के कथित वायरल वीडियो ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। यदि आरोप सही हैं, तो यह केवल व्यक्तिगत आचरण का मामला नहीं, बल्कि उस संस्था की गरिमा से जुड़ा प्रश्न है जहां बच्चों का भविष्य गढ़ा जाता है। दूसरी ओर, सोशल मीडिया के दौर में बिना जांच किसी… pic.twitter.com/OWAXIrHHvQ — Jaydas Manikpuri (@JayManikpuri2) June 23, 2026

फिलहाल शिक्षा विभाग पूरे मामले की जांच में जुट गया है. जांच रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि वायरल वीडियो कब का है और किन परिस्थितियों में बनाया गया. इस घटना ने स्कूलों में अनुशासन और विभाग की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं. inkhabar.com इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है. फिलहाल यह वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है.