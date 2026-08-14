Independence Day 2026: स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू छत्तीसगढ़ के 150 पुलिसकर्मियों से ज्यादा को देंगी पदक; जारी हुई लिस्ट

Independence Day Chhattisgarh Police Medal List 2026: नई दिल्ली से प्राप्त जानकारी के अनुसार स्वतंत्रता दिवस, 2026 के अवसर पर महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को वीरता पदक, विशिष्ट सेवा पदक एवं सराहनीय सेवा पदक से विभूषित किये जाने की घोषणा की गई है.
राष्ट्रपति का वीरता पदकः-
1. रोबिनसन गुड़िया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, नारायणपुर, हाल डीसीपी रायपुर
2. विनय कुमार, उप पुलिस अधीक्षक, नारायणपुर हाल एसडीओपी बेरला जिला बेमेतरा
3. सोहन लाल, उप पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ
4. महंथ कुमार, उप पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ
5. उप निरीक्षक हरिशंकर प्रसाद ध्रुव, नारायणपुर
6. प्लाटून कमांडर भूपेन्द्र बघेल (एसटीएफ),
7. सहायक प्लाटून कमांडर गजराज सिंह राजावत (एसटीएफ),
8. सउनि राजूराम नेताम, नारायणपुर
9. प्र0आर0 129 लैखन कोर्राम, नारायणपुर
10. प्र0आर0 564 हरि दुग्गा, नारायणपुर
11. प्र0आर0 615 चैनसिंह भोयर, नारायणपुर
12. प्र0आर0 471 उजियार सिंह नुरेटी, नारायणपुर
13. प्र0आर0 77 सुकनाथ नुरेटी, नारायणपुर
14. प्र0आर0 424 लोमसिंह ध्रुव, नारायणपुर
15. आरक्षक 313 रामचन्द्र यादव, नारायणपुर
16. आरक्षक 781 देवप्रसाद दर्रो, नारायणपुर
17. आरक्षक 872 बज्जूराम कचलाम, नारायणपुर
18. बस्तर फाईटर आरक्षक 1046 पीताम्बर दास वैष्णव, नारायणपुर
19. बस्तर फाईटर आरक्षक 1255 कु0 रामबाई पोटाई, नारायणपुर
20. आरक्षक 494 टंकेश पोर्ते, नारायणपुर
21. आरक्षक 512 धर्मेन्द्र ध्रुव, नारायणपुर
22. आरक्षक 745 रामधर कुमेटी, नारायणपुर
23. बस्तर फाईटर आरक्षक 1161 जितेन्द्र कुमार समरथ, नारायणपुर
24. बस्तर फाईटर आरक्षक 1086 राजेश कोर्राम, नारायणपुर
25. आरक्षक 239 अमर पोटाई, नारायणपुर
26. बस्तर फाईटर आरक्षक 1231 कु0 ललिता कर्मा, नारायणपुर
27. बस्तर फाईटर आरक्षक 1106 सुखदेव वड़दा, नारायणपुर
28. आरक्षक 361 जयसिंह सलाम, नारायणपुर
29. आरक्षक 668 कोसा राम मरकाम, एसटीएफ
30. स्मृतिक राजनाला, अति.पुलिस अधीक्षक दंतेवाड़ा हाल डीसीपी क्राइम रायपुर
31. कंपनी कमांडर यादराम बघेल एसटीएफ
32. विनय कुमार उप पुलिस अधीक्षक, नारायणपुर, हाल एसडीओपी बेरला जिला बेमेतरा
33. प्रशांत देवांगन, उप पुलिस अधीक्षक नारायणपुर
34. राहुल कुमार उईके, उप पुलिस अधीक्षक दंतेवाड़ा,
35. लक्ष्मण सिंह पोटाई, उप पुलिस अधीक्षक नारायणपुर, एसडीओपी केसलूर जिला बस्तर
36. सउनि. नेहरूराम भगत, दंतेवाड़ा
37. डीएसएफ आरक्षक 1497 पिंकी कावडे़, नारायणपुर
38. आरक्षक 126 मनीष सलाम, नारायणपुर
39. आरक्षक 1040 जगबंधु जैन, कांकेर
40. डीएसएफ आरक्षक 1395 तीरथ नाग, नारायणपुर
41. ब.फा. आरक्षक 1085 कुमार कोवाची नारायणपुर
42. ब.फा. आरक्षक 1096 लालसू राम उसेंडी
43. आरक्षक 817 अमलूराम मरकाम, नारायणपुर
44. आरक्षक 718 हीरासिंह धनेलिया, नारायणपुर
45. स्व. आरक्षक 876 नितेश एक्का एसटीएफ
46. सउनि सम्पत टांडिया, कांकेर
47. ब.फा.स्व.आरक्षक 2295 रमेश कुमार कोरेटी, कांकेर
48. प्रधान आरक्षक 973 सोड़ी रामा, सुकमा
49. प्रधान आरक्षक 419 सोड़ी अजय, , सुकमा
50. आरक्षक 2311 बोड्डू लक्ष्मैया, सुकमा
51. आरक्षक 2264 कट्टम मुत्ता, सुकमा
52. आरक्षक 2321 सेमल रमेश, सुकमा
53. आरक्षक 2159 कुहराम रामबाबु, सुकमा
54. आरक्षक 2353 माड़वी कोसा, सुकमा
55. आरक्षक 1515 पण्डा रोहित , सुकमा
56. आरक्षक 1656 वेट्टी छोटेलाल , सुकमा
57. आरक्षक 1617 सोयम जोगा, सुकमा
58. आरक्षक 1454 करतम लिंगा, सुकमा
59. आरक्षक 1277 जयसिंह नाग, सुकमा
60. आरक्षक 204 राजेन्द्र नाग, सुकमा
61. आरक्षक 456 रामधर कश्यप, सुकमा
62. आरक्षक 478 माड़वी गंगा, सुकमा
63. आरक्षक 1088 नुरूम दुल्ला, सुकमा
64. आरक्षक 251 कड़ती रामा, सुकमा
65. आरक्षक 1121 मौसम चंद्रा, सुकमा
66. नव आरक्षक 399 मड़कम गंगा, सुकमा
67. आरक्षक 1677 सोड़ी नरेश, सुकमा
68. नव आरक्षक 493 मुचाकी देवा, सुकमा
69. आरक्षक 397 माड़वी मुकेश, सुकमा
70. आरक्षक 759 मड़कम भीमा, सुकमा
71. आरक्षक 993 कुंजाम पोदिया, सुकमा
72. आरक्षक 240 वेट्टी देवा, सुकमा
73. आरक्षक 1506 सोयम राजू, सुकमा
74. डीएसएफ आरक्षक 2166 सोयम राजू, सुकमा
75. डीएसएफ आरक्षक 2116 माड़वी रमेश, सुकमा
76. नव आरक्षक 341 सोयम रमेश, सुकमा
77. आरक्षक 1576 माड़वी कन्ना, सुकमा
78. सुन्दरराज पट्टीलिंगम, भा.पु.से. पुलिस महानिरीक्षक, बस्तर हाल एनआईए नई दिल्ली
79. इन्दिरा कल्याण एलिसेला, भापुसे. उप पुलिस महानिरीक्षक, छसबल सरगुजा रेंज
80. संदीप पटेल, भा.पु.से. अति. पुलिस अधीक्षक, हाल पुलिस अधीक्षक नारायणपुर
81 . डॉ. प्रषांत शुक्ला, अति. पुलिस अधीक्षक, कांकेर हाल अति.पुअ. ग्रामीण रायपुर
82. रवि कुमार कुजूर, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस पखांजूर, कांकेर
83. उप निरीक्षक रामचन्द्र साहू, कांकेर
84. उप निरीक्षक संतोष मिश्रा, कांकेर
85. आरक्षक 454 सुर्यकान्त श्रीमाली, कांकेर
86. आरक्षक 515 श्रीनाथ मतलाम, कांकेर
87. आरक्षक ब.फा. 2068 पवन देव साहू, कांकेर
88. आरक्षक ब.फा. 2266 सोहित कुमार यादव, कांकेर
89. आरक्षक डीएसएफ 2362 तिजऊ राम मरकाम, कांकेर
90. आरक्षक 467 अर्जुन ताती, कांकेर
91. आरक्षक 510 कमलेश मरकाम, कांकेर
92. आरक्षक 1270 दिनेष कांगे, कांकेर
93. आरक्षक ब.फा. 2004 गिरधर शोरी, कांकेर
94. आरक्षक ब.फा. 2008 विवेकानंद नेताम, कांकेर
95. आरक्षक ब.फा. 2010 ओमेष मंडावी, कांकेर
96. आरक्षक ब.फा. 2243 रविन्द्र कुमार साहू, कांकेर
97. आरक्षक ब.फा. 2013 तरुण कुमार, कांकेर
98. आरक्षक ब.फा. 2001 नन्द कुमार, कांकेर
99. आरक्षक ब.फा. 2239 निरंजन मरकाम, कांकेर
100. आरक्षक ब.फा. 2181 प्रवीण कोरेटी, कांकेर
101. आरक्षक ब.फा. 2088 प्रमोद कुमार, कांकेर
102. आरक्षक ब.फा. 2133 चैनुराम भास्कर, कांकेर
103. आरक्षक 933 आत्माराम ध्रुव, कांकेर
104. आरक्षक ब.फा. 2252 महेन्द्र कुमार भुआर्य, कांकेर
105. आरक्षक ब.फा. 2206 नवल राम मंडावी, कांकेर
106. आरक्षक ब.फा. 2242 कामेश्वर कावडे, कांकेर
107. आरक्षक ब.फा. 2079 गुलशन कोर्राम, कांकेर
108. आरक्षक ब.फा. 2007 विकास कुमार नेताम, कांकेर
109. आरक्षक ब.फा. 2011 पुनम चंद्र, कांकेर
110. आर.डीएसएफ 2305 प्यारे लाल तारम, कांकेर
111. आरक्षक ब.फा. 2207 विनय कुमार दुग्गा, कांकेर
112. आरक्षक ब.फा. 2244 निखलेष कुमार टांडिया, कांकेर
113. आरक्षक 1161 कृष्णा नेताम, कांकेर
114. आरक्षक 167 वेदांत कष्यप, कांकेर
115. आरक्षक 1001 युगल किषोर, कांकेर
116. आरक्षक 1005 देउ राम, कांकेर
117. आरक्षक 935 तुलसी राम, कांकेर
118. आरक्षक 1396 कुमेश कुमार, कांकेर
119. आरक्षक 1301 नोमेष कुमार नायक, कांकेर
120. आरक्षक 466 फगनू राम कावड़े, कांकेर
121. आरक्षक 1365 शोभीराम दुग्गा, कांकेर
122. आरक्षक ब.फा. 2226 विश्वनाथ सिन्हा, कांकेर
123. आरक्षक ब.फा. 2235 धीरज बंजारे, कांकेर
124. आरक्षक ब.फा. 2251 अमरेश पाल, कांकेर
125. आरक्षक डीएसएफ 2329 अर्जुन दर्रो, कांकेर
126. आरक्षक डीएसएफ 2360 लक्ष्मण नेताम, कांकेर
127. आरक्षक डीएसएफ 2347 भुनेष्वर मरकाम, कांकेर
128. आरक्षक डीएसएफ 2392 मैनुराम कोमरे, कांकेर
129. आरक्षक ब.फा. 2012 मंजित जुर्री, कांकेर
130. आरक्षक ब.फा. 2085 सुमन कवलिया, कांकेर
131. आरक्षक ब.फा. 2148 संजय नेताम, कांकेर
132. आरक्षक ब.फा. 2188 भरत कुमार, कांकेर
133. आरक्षक ब.फा. 2216 प्रमोद कुमार, कांकेर
134. आरक्षक ब.फा. 2039 अमन मंडावी, कांकेर
135. आरक्षक ब.फा. 2023 अमीर कुमार मरकाम, कांकेर
136. आरक्षक ब.फा. 2115 अजय कुमार, कांकेर
137. आरक्षक ब.फा. 2138 राहुल कुमार सलाम, कांकेर
138. आरक्षक ब.फा. 2163 राकेश रावटे, कांकेर
139. आरक्षक ब.फा. 2106 विश्वनाथ मंडावी, कांकेर
140. आरक्षक ब.फा. 2275 सतीश कुमार यादव, कांकेर
141. आरक्षक 471 उमेश बेड़दा कांकेर
विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पदकः-
1. मोती लाल कोटवानी, पुलिस उप महानिरीक्षक(विशेष शाखा), पुलिस मुख्यालय, रायपुर.
सराहनीय सेवाओं के लिए पदक:-
1. ओम प्रकाश शर्मा, पुलिस अधीक्षक, माननीय मुख्यमंत्री सुरक्षा, रायपुर
2. गायत्री सिंह, सहायक पुलिस महानिरीक्षक(एएनटीएफ), पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर
3. डॉ. अर्चना झा, पुलिस उपायुक्त, यातायात एवं प्रोटोकाॅल, कमिश्नरेट, रायपुर
4. दीपमाला कश्यप, पुलिस उपायुक्त, जोन उत्तर, कमिश्नरेट, रायपुर
5.सुश्री रमा पटेल, उप सेनानी, 4थीं वाहिनी छसबल, माना-रायपुर
6. ब्रजेश कुमार तिवारी, सहायक सेनानी, 6वीं वाहिनी छसबल, रायगढ़
7. सविता सिंह परिहार, उप पुलिस अधीक्षक, विशेष शाखा, भिलाई
8. पिनाकी भट्टाचार्जी, निरीक्षक(अ) प्रथम वाहिनी छसबल, भिलाई
9. राकेश कुमार सिंह, कंपनी कमाण्डर, एसटीएफ बघेरा, दुर्ग
10. नेहरू लाल, प्लाटून कमाण्डर, एसटीएफ बघेरा, दुर्ग
पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा सभी अधिकारियों एवं उनके परिजनों को हार्दिक शुभकामनाएं दी गई हैं.