पति सोता रहा, नई नवेली दुल्हन प्रेमी संग भाग निकली; रेलवे ट्रैक पर पहुंचकर हुआ दिल दहला दने वाला हादसा

Chhattisgarh Love Affair Case: छत्तीसगढ़ के बालोद पुलिस स्टेशन इलाके में इंस्टाग्राम पर शुरू हुई एक प्रेम कहानी का खौफनाक अंत हुआ. शादी के सिर्फ़ 45 दिन बाद, एक नई-नवेली दुल्हन आधी रात को अपने शादीशुदा प्रेमी के साथ भाग गई.

हालांकि, कुछ ही घंटों में उनका भागना एक त्रासदी में बदल गया. रेलवे ट्रैक पर बहस के बाद, प्रेमी ने ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली, जबकि महिला उसे बचाने की कोशिश में गंभीर रूप से घायल हो गई.

क्या है पूरा मामला?

पुलिस के अनुसार, कांकेर जिले के कोरतारा गांव की रहने वाली मोनिका खरे की शादी इस साल 22 अप्रैल को परसोडा गांव के टीकम कुमार खरे से हुई थी. शादी के बाद भी मोनिका अपने पुराने प्रेमी, डौंडीलोहारा के भीमपुरी गांव के रहने वाले मिथिलेश ठाकुर के संपर्क में रही. मिथिलेश भी पहले से शादीशुदा था और उसकी एक बेटी थी. दोनों पिछले ढाई साल से इंस्टाग्राम के जरिए रिश्ते में थे.

आधी रात को भागी दुल्हन

6 जून को रात करीब 1:00 बजे, मिथिलेश मोटरसाइकिल से परसोडा में मोनिका के ससुराल पहुंचा और मोनिका बिना किसी को बताए उसके साथ चली गई. वे लगभग 20 किलोमीटर दूर दईहान के पास एक रेलवे अंडरब्रिज पर पहुंचे. वहां, शादी और साथ रहने को लेकर बहस हुई.

मिथिलेश लगातार मोनिका पर उससे शादी करने का दबाव बना रहा था, लेकिन उसने मना कर दिया. जैसे-जैसे विवाद बढ़ा, मिथिलेश रेलवे ट्रैक पर बैठ गया. ट्रेन को आते देख मोनिका ने उसे खींचने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह हटने को तैयार नहीं था. इस अफरा-तफरी के बीच, दोनों ट्रेन की चपेट में आ गए. सिर में गंभीर चोट लगने के कारण मिथिलेश की मौके पर ही मौत हो गई.

घायल हालत में पुलिस को फोन किया

इस हादसे में मोनिका भी गंभीर रूप से घायल हो गई. ट्रैक पर दर्द से कराहते हुए उसने ‘डायल 112’ पर फोन किया और पुलिस को घटना की जानकारी दी. जब तक बालोद पुलिस मौके पर पहुंची, मोनिका बेहोश हो चुकी थी. पुलिस उसे तुरंत जिला अस्पताल ले गई, जहां से उसे राजनांदगांव के एक निजी अस्पताल रेफर कर दिया गया; फिलहाल उसका वहां इलाज चल रहा है.

पुलिस जांच जारी

इस बीच, रात 2:30 बजे जब उनके पति टीकम की नींद खुली, तो उन्होंने अपनी पत्नी को गायब पाया. परिवार के सदस्यों ने उन्हें खोजना शुरू किया और लगभग 3:00 बजे मोनिका ने एक कॉल का जवाब दिया और उन्हें दुर्घटना के बारे में बताया. शुरू में परिवार ने लाटाबोर स्टेशन के पास खोजबीन की, लेकिन बाद में उन्हें पुलिस के जरिए उनकी सही जगह का पता चला. इस घटना के बारे में बालोद स्टेशन इंचार्ज शिशुपाल सिन्हा ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.