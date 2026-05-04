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धमतरी फायरिंग रेंज में बड़ा हादसा, राइफल का चेंबर फटा; नगर सैनिक जवान घायल

Home Guard jawan injured: घटना के संबंध में अधिकारियों ने बताया कि जब जवान 10-10 के समूह में फायरिंग कर रहे थे, तभी एक जवान की राइफल का चेंबर अचानक फट गया.

By: Shubahm Srivastava | Published: May 4, 2026 3:32:53 PM IST

धमतरी फायरिंग रेंज में बड़ा हादसा
धमतरी फायरिंग रेंज में बड़ा हादसा


Dhamtari Firing Range Accident: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में सोमवार को एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. मरादेव स्थित फायरिंग रेंज में प्रशिक्षण के दौरान राइफल का चेंबर फटने से नगर सेना का एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल जवान को तत्काल उपचार के लिए धमतरी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

मिली जानकारी के अनुसार, धमतरी नगर सेनानी कार्यालय द्वारा जवानों के लिए एक महीने का विशेष ‘लीडर कोर्स’ प्रशिक्षण आयोजित किया गया था. इस कोर्स में पूरे प्रदेश से करीब 136 जवान शामिल हुए थे. सोमवार को प्रशिक्षण का अंतिम दिन था और मरादेव रेंज में फायरिंग का अभ्यास चल रहा था.

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कैसे हुआ हादसा?

घटना के संबंध में अधिकारियों ने बताया कि जब जवान 10-10 के समूह में फायरिंग कर रहे थे, तभी एक जवान की राइफल का चेंबर अचानक फट गया. चेंबर फटने से लोहे का एक टुकड़ा (किरचन) पास में ही अभ्यास कर रहे जवान चौबेलाल टंडन को जा लगा, जिससे वह लहूलुहान होकर घायल हो गया.

खतरे से बाहर है जवान

हादसे के बाद रेंज में हड़कंप मच गया. मौके पर मौजूद अधिकारियों ने घायल जवान को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया. नगर सेनानी के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि जवान की स्थिति अब स्थिर है और वह खतरे से बाहर है. अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि यह चोट गोली लगने से नहीं, बल्कि राइफल के तकनीकी हिस्से के फटने की वजह से आई है. फिलहाल, अस्पताल में जवान का इलाज जारी है और विभाग घटना के तकनीकी कारणों की जांच कर रहा है.

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Tags: Chhattisgarh training accidentDhamtari firing range accidentHome Guard jawan injuredrifle chamber blast
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