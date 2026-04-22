Home > छत्तीसगढ़ > Bilaspur Railway Station: रेल यात्रियों के लिए बड़ी सौगात, बिलासपुर स्टेशन पर हाईटेक मिस्टिंग सिस्टम हुआ शुरू; तपती गर्मी से मिलेगी राहत

Bilaspur Railway Station: रेल यात्रियों के लिए बड़ी सौगात, बिलासपुर स्टेशन पर हाईटेक मिस्टिंग सिस्टम हुआ शुरू; तपती गर्मी से मिलेगी राहत

Bilaspur Railway Station: बिलासपुर में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने गर्मी से राहत के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर अत्याधुनिक मिस्टिंग सिस्टम शुरू किया, जिससे यात्रियों को ठंडक और बेहतर सुविधा मिलेगी.

By: Preeti Rajput | Last Updated: April 22, 2026 10:51:19 AM IST

बिलासपुर में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने गर्मी से राहत के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर अत्याधुनिक मिस्टिंग सिस्टम शुरू किया.
बिलासपुर में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने गर्मी से राहत के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर अत्याधुनिक मिस्टिंग सिस्टम शुरू किया.


Bilaspur Railway Station: बिलासपुर में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर मंडल द्वारा यात्रियों को मौसम के अनुरूप बेहतर एवं आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं. इसी क्रम में भीषण गर्मी को ध्यान में रखते हुए बिलासपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक–01 पर अत्याधुनिक मिस्टिंग सिस्टम का सफलतापूर्वक संचालन प्रारंभ कर दिया गया है.

यात्रियों को गर्मी से काफी राहत

उक्त मिस्टिंग सिस्टम को विधिवत परीक्षण (टेस्टिंग) के उपरांत चालू किया गया है. जिससे स्टेशन पर प्रतीक्षारत यात्रियों को गर्मी से काफी राहत मिल रही है. इस प्रणाली के माध्यम से प्लेटफॉर्म पर ठंडी एवं बारीक जल फुहारें छोड़ी जा रही हैं, जो वातावरण को शीतल एवं आरामदायक बना रही हैं. इसके परिणामस्वरूप यात्रियों को भीषण गर्मी के बीच भी सुखद अनुभव प्राप्त हो रहा है.

रखरखाव पर विशेष ध्यान 

यात्रियों की सुविधा एवं स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए मिस्टिंग सिस्टम के सुचारु संचालन एवं नियमित रखरखाव पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि पूरे ग्रीष्मकाल के दौरान यह सुविधा प्रभावी रूप से उपलब्ध रह सके और यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े.

आरामदायक एवं सुविधाजनक यात्रा अनुभव

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अनुराग कुमार सिंह ने बताया कि रेल प्रशासन यात्रियों को सुरक्षित, आरामदायक एवं सुविधाजनक यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है. साथ ही भविष्य में भी इस प्रकार की यात्री-केन्द्रित सुविधाओं के विस्तार हेतु सतत प्रयासरत रहेगा.

 Disclaimer: The article is a part of syndicated feed. Except for the headline, the content is not edited. Liability lies with the syndication partner for factual accuracy.

Bilaspur Railway Station: रेल यात्रियों के लिए बड़ी सौगात, बिलासपुर स्टेशन पर हाईटेक मिस्टिंग सिस्टम हुआ शुरू; तपती गर्मी से मिलेगी राहत

Bilaspur Railway Station: रेल यात्रियों के लिए बड़ी सौगात, बिलासपुर स्टेशन पर हाईटेक मिस्टिंग सिस्टम हुआ शुरू; तपती गर्मी से मिलेगी राहत
Bilaspur Railway Station: रेल यात्रियों के लिए बड़ी सौगात, बिलासपुर स्टेशन पर हाईटेक मिस्टिंग सिस्टम हुआ शुरू; तपती गर्मी से मिलेगी राहत
Bilaspur Railway Station: रेल यात्रियों के लिए बड़ी सौगात, बिलासपुर स्टेशन पर हाईटेक मिस्टिंग सिस्टम हुआ शुरू; तपती गर्मी से मिलेगी राहत
Bilaspur Railway Station: रेल यात्रियों के लिए बड़ी सौगात, बिलासपुर स्टेशन पर हाईटेक मिस्टिंग सिस्टम हुआ शुरू; तपती गर्मी से मिलेगी राहत