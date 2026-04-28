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Harshita Baghel Protest Dongargarh: जनसमस्याओं विधायक का कड़ा रुख, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन; प्रशासन से तुरंत कार्रवाई की मांग

Harshita Baghel Protest Dongargarh: डोंगरगढ़ विधायक हर्षिता स्वामी बघेल ने घुमका और आसपास के क्षेत्रों की समस्याओं को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा. उन्होंने विकास की धीमी गति और मूलभूत सुविधाओं की कमी पर नाराजगी जताई.

By: Preeti Rajput | Published: April 28, 2026 5:07:02 PM IST

घुमका की जनसमस्याओं को लेकर विधायक हर्षिता बघेल का कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन
घुमका की जनसमस्याओं को लेकर विधायक हर्षिता बघेल का कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन


Harshita Baghel Protest Dongargarh: डोंगरगढ़ क्षेत्र की विधायक हर्षिता स्वामी बघेल ने मंगलवार को घुमका और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की ज्वलंत समस्याओं को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा. कार्यकर्ताओं और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचीं विधायक ने विकास कार्यों की धीमी गति और मूलभूत सुविधाओं की कमी पर नाराजगी जताई.

पांच प्रमुख मुद्दों को प्राथमिकता

विधायक ने घुमका ब्लॉक और डोंगरगढ़ क्षेत्र से जुड़े पांच प्रमुख मुद्दों को प्राथमिकता के साथ उठाया. इनमें नगर पंचायत घुमका में गहराता पेयजल संकट, लगातार हो रही अघोषित बिजली कटौती, घुमका-गोपालपुर मार्ग के चौड़ीकरण की मांग, सोसायटियों में खाद्य वितरण एवं नगद लेनदेन की अव्यवस्था, तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जीवन दीप समिति के गठन का मामला शामिल है.

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प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की मांग 

उन्होंने कहा कि इन समस्याओं के कारण आम जनता, किसानों और मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. विधायक ने प्रशासन से इन मुद्दों पर तत्काल कार्रवाई करने की मांग की. इस अवसर पर विधायक ने स्पष्ट कहा, “जनता की मूलभूत सुविधाओं में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. समस्याओं का जल्द समाधान जरूरी है.” उन्होंने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र समाधान नहीं किया गया, तो जनहित में आगे और सख्त कदम उठाए जाएंगे. इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे, जिन्होंने भी प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की मांग की.

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Tags: Dongargarh protestGhumka issues ChhattisgarhHarshita Baghel news
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