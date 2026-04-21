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GPM road accident: पेड़ से टकराकर धू-धू कर जली बोलेरो, सवारियों ने कूदकर बचाई जान

GPM road accident: गौरेला-पेंड्रा-मरवाही के मटियाडाँड़ में तेज रफ्तार बोलेरो पेड़ से टकराने के बाद आग की चपेट में आ गई, चालक को झपकी आने की आशंका, वाहन सवार तीन लोगों ने कूदकर बचाई जान, बड़ा हादसा टला, पुलिस जांच जारी.

By: Ranjana Sharma | Last Updated: April 21, 2026 3:33:13 PM IST

पेड़ से टकराकर धू-धू कर जली बोलेरो
पेड़ से टकराकर धू-धू कर जली बोलेरो


GPM road accident: गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में मंगलवार को एक भीषण सड़क हादसा सामने आया, जहां तेज रफ्तार बोलेरो वाहन पेड़ से टकराने के बाद आग की लपटों में घिर गया. हादसे के दौरान वाहन में सवार लोगों ने सूझबूझ दिखाते हुए कूदकर अपनी जान बचाई, जिससे एक बड़ी जनहानि टल गई.

तेज रफ्तार बोलेरो पेड़ से टकराई

जिले के कोटमी चौकी क्षेत्र अंतर्गत मटियाडाँड़ में यह हादसा उस समय हुआ, जब मरवाही की ओर से आ रही एक बोलेरो वाहन अचानक अनियंत्रित हो गई. सड़क किनारे लगे पेड़ से उसकी जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि वाहन का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया.

सवारियों ने कूदकर बचाई जान

हादसे के तुरंत बाद बोलेरो के इंजन से आग की लपटें उठने लगीं. कुछ ही पलों में आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरी गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया. देखते ही देखते बोलेरो धू-धू कर जलने लगी, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई. वाहन में सवार चालक समेत तीन लोग इस भयावह स्थिति में बुरी तरह घबरा गए, लेकिन उन्होंने साहस दिखाते हुए जलती हुई गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई. जैसे ही यात्री बाहर निकले, आग ने पूरी बोलेरो को घेर लिया.

झपकी आने से हुआ हादसा

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, बोलेरो कोतमा से विशेषरा गांव की ओर लौट रही थी. इसी दौरान चालक को झपकी आ जाने की वजह से वाहन अनियंत्रित हो गया और यह हादसा हो गया. घटना के बाद राहगीरों और स्थानीय लोगों की भारी भीड़ मौके पर जमा हो गई. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम भी मौके पर पहुंच गई और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है.
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Tags: bolero fire accidentgpm road accident
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