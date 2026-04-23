MBU अपडेट में ढिलाई पड़ी भारी, 3 प्राइवेट स्कूलों को जिला शिक्षा अधिकारी ने भेजा कारण बताओ नोटिस

Gaurela Pendra Marwahi News: जिले में स्कूली बच्चों के आधार अपडेट (एमबीयू- मेंटेटरी बायोमेट्रिक अपडेट) कार्य में लापरवाही बरतने वाले निजी स्कूलों के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है. कलेक्टर के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी ने तीन निजी स्कूलों को स्पष्टीकरण नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. साथ ही चेतावनी दी गई है कि निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूर्ण नहीं होने पर संबंधित स्कूलों की मान्यता निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी.

शासकीय एवं निजी स्कूलों में विशेष शिविर आयोजित

दरअसल, एमबीयू के तहत बच्चों के आधार कार्ड में फोटो, फिंगरप्रिंट (उंगलियों के निशान) और आइरिस (आंखों की पुतली) का अद्यतन किया जा रहा है. इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए जिले के शासकीय एवं निजी स्कूलों में विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं. इन शिविरों में स्कूल प्रबंधन का सहयोग अनिवार्य किया गया है, ताकि अधिक से अधिक बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेट समय पर पूरा हो सके.

इन स्कूलों को नोटिस जारी

जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जिन निजी स्कूलों को नोटिस जारी किया गया है, उनमें नवचेतना केरला अंग्रेजी माध्यम स्कूल कोटमी, कंजन बाई चौकसे अंग्रेजी माध्यम स्कूल पेंड्रा और रंजित शिशु मंदिर मरवाही शामिल हैं. प्रशासन का कहना है कि इन संस्थानों ने एमबीयू कार्य में अपेक्षित सहयोग नहीं किया, जिसके कारण निर्धारित लक्ष्य प्रभावित हो रहा है.

किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह कार्य बच्चों के दस्तावेजों की शुद्धता और भविष्य की शासकीय योजनाओं के लाभ के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है. ऐसे में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. अब देखना होगा कि संबंधित स्कूल समय-सीमा के भीतर अपना पक्ष रखकर कार्य पूरा करते हैं या फिर कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा.

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