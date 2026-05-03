Gatapar PHC: राष्ट्रीय स्तर पर यूनेस्को गातापार पीएचसी का नाम, मिला एनक्यूएएस प्रमाणन

Gatapar PHC: खैरागढ़-छुईखदान-गंडई: छुईखदान विकासखंड अंतर्गत स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गातापार ने स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है. भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने इस केंद्र को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक (NQAS) प्रमाण-पत्र प्रदान किया है.

क्या है एनक्यूएएस प्रमाणन और क्यों है महत्वपूर्ण

यह प्रमाणन सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए दिया जाता है. इसका उद्देश्य मरीजों को बेहतर, सुरक्षित और विश्वसनीय चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना है. NQAS स्वास्थ्य संस्थानों के लिए एक व्यापक गुणवत्ता मूल्यांकन प्रणाली है, जिसके अंतर्गत जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) का आकलन किया जाता है.

जिले का दूसरा और ब्लॉक का पहला केंद्र

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गातापार, यह प्रतिष्ठित प्रमाणन प्राप्त करने वाला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले का दूसरा अस्पताल बन गया है. साथ ही, यह छुईखदान विकासखंड का पहला स्वास्थ्य केंद्र है जिसे यह सम्मान मिला है. इससे पहले जिले में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मरकामटोला को यह प्रमाणन प्राप्त हो चुका है.

राष्ट्रीय लक्ष्य की दिशा में बड़ी उपलब्धि