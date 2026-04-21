Dhamtari Forest Team: 127 किलो से ज्यादा गांजा जब्त, दो तस्कर गिरफ्तार, वन विभाग की कार्रवाई से पुलिस पर उठे सवाल

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Dhamtari Forest Team: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के बीच एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां 127 किलो से अधिक गांजा जब्त कर दो तस्करों को गिरफ्तार किया गया. इस पूरे मामले में सबसे खास बात यह रही कि इस कार्रवाई का खुलासा पुलिस नहीं, बल्कि वन विभाग की टीम ने किया, जिससे स्थानीय पुलिस की कार्यप्रणाली और खुफिया तंत्र पर सवाल उठने लगे हैं.
फॉरेस्ट नाका में पकड़ी गई संदिग्ध कार
जानकारी के अनुसार, ओडिशा से महाराष्ट्र ले जाए जा रहे गांजा की खेप को 20 अप्रैल की शाम सांकरा स्थित फॉरेस्ट नाका में नियमित जांच के दौरान रोका गया. वन विभाग के डिप्टी रेंजर को कार संदिग्ध लगी, जिसके बाद तुरंत थाना सिहावा पुलिस को सूचना दी गई. सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस और वन विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से वाहन की तलाशी ली. तलाशी के दौरान कार की डिक्की से 62 पैकेट गांजा बरामद किया गया, जिसका कुल वजन 127.09 किलोग्राम बताया गया है. इसकी अनुमानित कीमत करीब 63.54 लाख रुपये आंकी गई है.
72 लाख से अधिक की संपत्ति जब्त
कार्रवाई के दौरान पुलिस ने वाहन, मोबाइल फोन और नगदी सहित कुल 72.71 लाख रुपये की संपत्ति जब्त की है. यह बरामदगी इस पूरे मामले की गंभीरता को दर्शाती है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान महाराष्ट्र के सांगली जिले के संदीप विष्णु खोत (41) और स्वप्नील मुलिक (31) के रूप में हुई है. दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 (ख) (ii) (सी) के तहत मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया है.
पुराना रूट, लेकिन फिर चर्चा में
धमतरी से होकर ओडिशा की ओर जाने वाला यह मार्ग लंबे समय से गांजा तस्करी के लिए कुख्यात रहा है. पहले भी इसी रास्ते से कई बार क्विंटलों में गांजा पकड़ा जा चुका है, लेकिन हाल के दिनों में तस्करों का पुलिस के हाथ न लगना चर्चा का विषय बना हुआ है. इस मामले के सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में कई तरह के सवाल उठने लगे हैं. लोगों का कहना है कि इतनी बड़ी मात्रा में गांजा सामान्य तरीके से कार की डिक्की में ले जाया जा रहा था, जो सुरक्षा व्यवस्था की कमजोरी को उजागर करता है.
पुलिस के खुफिया तंत्र पर भी सवाल
इस पूरी कार्रवाई में वन विभाग की अहम भूमिका के चलते पुलिस के खुफिया तंत्र पर भी सवाल खड़े हो गए हैं. स्थानीय स्तर पर यह चर्चा है कि अगर वन विभाग सतर्क नहीं होता, तो यह खेप आसानी से आगे निकल सकती थी. हालांकि पुलिस ने इस कार्रवाई के बाद सख्ती बढ़ाने की बात कही है, लेकिन यह घटना स्पष्ट संकेत देती है कि इस पुराने तस्करी रूट पर निगरानी और मजबूत करने की आवश्यकता है.
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